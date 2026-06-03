“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño”, anunció Paloma Teran, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora.

Así respondió ante la publicación de Los Angeles Times sobre que el mandatario estatal es investigado por el gobierno de Estados Unidos y que no tienen visa desde el 2025, por lo que aclaró que Alfonso Durazo “cuenta con visa vigente”.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

La funcionaria titular de Comunicación Social aseguró que son señalamientos sin sustento y que desde Sonora hay un compromiso con la verdad y la transparencia.

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