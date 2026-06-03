A través de un video compartido en redes, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró que su visa de Estados Unidos está vigente y rechazó que se encuentre bajo investigación.

“Cuento con mi visa estadounidense vigente (...) Tampoco he sido informado de investigación alguna en mi contra por parte de las autoridades de los Estados Unidos” Américo Villarreal. Gobernador de Tamaulipas

Así lo sentenció el mandatario estatal al afirmar que su visa no ha sido cancelada o suspendida, además de que dijo que no se le ha notificado de ningún tipo de indagatoria en su contra.

De la misma forma, exigió que los medios de comunicación que difundieron las versiones sobre las investigaciones en su contra, muestren las pruebas y evidencias para sustentar los señalamientos.

Américo Villarreal niega investigación de Estados Unidos en su contra; su visa está vigente

El miércoles 3 de junio, los medios Los Angeles Timesy Puente News Collaborative, compartieron reportes en los que afirmaron que Américo Villarreal Anaya es investigado por el gobierno de Estados Unidos.

La información establece que el gobernador de Tamaulipas estaría bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado, ante lo cual el propio mandatario rechazó los señalamientos.

En su video, Américo Villarreal negó “cualquier insinuación o afirmación” que advirtió, pretenda vincularlo con organizaciones criminales o con actividades que estén fuera del margen de la ley.

“No existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México y en los Estados Unidos que sustenten los señalamientos” Américo Villarreal. Gobernador de Tamaulipas

Por ello, aseveró que su visa de Estados Unidos está vigente y resaltó que no ha sido notificado de manera oficial en torno a una posible investigación que se haya abierto en su contra.

Lo anterior debido a que el gobernador tamaulipeco indicó que las versiones se tratan de señalamientos “falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde”.

Incluso, calificó los informes como “afirmaciones no verificadas”, pues sostuvo que su visa está vigente y nunca ha ingresado a Estados Unidos con un documento diferente.

Américo Villarreal exige que medios comprueben acusaciones en su contra

Al rechazar las versiones sobre la presunta investigación de Estados Unidos en su contra y aseverar que su visa está vigente, Américo Villarreal exigió que se comprueben las acusaciones.

Américo Villarreal dice tener visa vigente (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

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