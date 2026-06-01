Claudia Sheinbaum cuestionó las razones detrás del retiro de visas estadounidenses a políticos mexicanos y defendió la libertad de expresión de los legisladores frente a posibles presiones externas.

“Ya pedir la intervención extranjera es otra cosa, eso ya raya en la traición a México. En México decidimos los mexicanos y no puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa. Hay que tener valentía cuando se entra a la política” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En la mañanera del 1 de junio de 2026, la presidenta de México afirmó que ningún representante debe limitar sus opiniones por temor a sanciones diplomáticas.

En ese sentido, Sheinbaum advirtió que la cancelación de visas podría interpretarse como un mecanismo de presión extranjera y reiteró que su responsabilidad es garantizar la soberanía nacional y la independencia política.

Sheinbaum cuestiona razones para retirar visas a políticos mexicanos

En ese contexto, la presidenta también llamó a cuestionar las verdaderas razones por las que Estados Unidos podría retirar visas a políticos mexicanos, al señalar que esta medida podría interpretarse como un mecanismo de presión o intromisión en la vida política nacional.

“Puede ser, tenemos derecho a dudar y cuestionarlo, ¿cuál es la verdadera razón de quitar una visa?” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Este posicionamiento ocurre un día después de que Sheinbaum encabezó su segundo informe de rendición de cuentas, donde insistió en la defensa de la soberanía nacional y pidió mantenerse atentos ante cualquier intento de intervención extranjera.

Asimismo, reiteró que su responsabilidad es defender a México y evitar que el país sea utilizado por sectores políticos de Estados Unidos con fines electorales o partidistas.

Sheinbaum da consejos a quienes buscan dedicarse a la política

Sobre este mismo tema, Claudia Sheinbaum aseguró que quienes deseen dedicarse a la política deben mantener firmeza en sus principios y defender sus convicciones sin titubeos.

Entre los consejos que compartió para quienes aspiran a hacer carrera política destacó:

Defender lo que se piensa sin zigzaguear.

Quedar bien con el pueblo de México, con la historia y con la nación.

Finalmente, la mandataria subrayó que la política pertenece a todas y todos los mexicanos, y no únicamente a la llamada “clase política”.