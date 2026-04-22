Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que recibirá a la gobernadora Maru Campos para tratar el caso de agentes estadounidenses en Chihuahua.

La presidenta resaltó que no se puede dejar pasar la violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional ante la participación de agentes extranjeros en un operativo nacional.

Asimismo, reiteró que le tiene que quedar “muy claro” a Estados Unidos, así como a todos los estados, que no se debe de permitir, bajo ninguna circunstancia, la participación de agentes externos en operaciones nacionales, así como mantener el marco de colaboración de acuerdo con la constitución.

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