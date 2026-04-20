César Gustavo Jáuregui relató el operativo que se realizó en Chihuahua la semana pasada, aclarando que solo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Ejército.

En entrevista con López-Dóriga, el fiscal César Gustavo Jáuregui detalló que Pedro Román Oseguera, director de la AEI de Chihuahua, viajaba con los agentes de Estados Unidos por otra razón.

Cabe mencionar que las declaraciones de Jáuregui se dan luego de especulaciones sobre la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo de Chihuahua, donde se aseguró un narcolaboratorio.

César Jáuregui aclara operativo en narcolaboratorio de Chihuahua sin agentes extranjeros. (Cortesía)

Fiscal Jáuregui aclara presencia de agentes de EU con cronología del operativo en Chihuahua

Jáuregui relató que la Fiscalía de Chihuahua llevó a cabo una larga investigación para ubicar un narcolaboratorio en la comunidad El Pinal. Posteriormente, se planeó un operativo conjunto con el Ejército.

El fiscal enfatizó que en el operativo en El Pinal no participación de agentes extranjeros, sino únicamente de elementos mexicanos:

40 agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua

40 elementos del Ejército Mexicano

Tras el aseguramiento del narcolaboratorio, el convoy inició el regreso hacia la ciudad de Chihuahua y, en la comunidad Polanco, se encontraron con agentes de la Embajada de Estados Unidos.

Los agentes se encontraban en Chihuahua fungiendo como instructores de cursos de manejo de drones y solicitaron el apoyo de Pedro Román Oseguera para trasladarse a la ciudad, ya que tenían un vuelo.

El convoy que regresaba del operativo accedió a llevar a los agentes, sin embargo, cerca de las 2:00 am del domingo 19 de abril, hubo un accidente y una de las camionetas se desbarrancó.

En el accidente fallecieron cuatro personas, entre ellos, el director de la AEI, una agente de la misma corporación y los dos agentes federales del gobierno de Estados Unidos.

Conferencia de prensa habría desatado confusión, afirma César Gustavo Jáuregui

César Gustavo Jáuregui reconoció que la conferencia de prensa que ofreció el domingo a las 10:30 am pudo haber generado confusión sobre la participación de agentes extranjeros en operativos locales.

La conferencia ya estaba programada originalmente para anunciar el hallazgo de un “super mega laboratorio” en El Pinal; debido al accidente el fiscal tuvo que informar sobre la muerte de estos agentes.

Al informar sobre el éxito del operativo y después de dar los nombres de los fallecidos en el trayecto de regreso, se generó la impresión de que los agentes de Estados Unidos habían participado en el aseguramiento.