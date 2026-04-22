Andrea Chávez, senadora con licencia de Morena, exigió explicaciones a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por un operativo realizado en la entidad en el que presuntamente participaron agentes extranjeros de la CIA.

“Serán muchos los asuntos que la aún gobernadora deberá explicar a los legisladores federales y al pueblo” Andrea Chávez, senadora con licencia de Morena

Además, adelantó que la Cámara de Senadores podría analizar un llamado a comparecer a la mandataria estatal y al fiscal local.

En un video difundido en redes sociales, Andrea Chávez se pronunció sobre la muerte de dos presuntos agentes de la CIA durante un operativo antidrogas en Chihuahua, hecho que ha generado cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero en territorio mexicano.

Mientras la Gobernadora disfrutaba en la Feria de San Marcos, se reveló una supuesta operación con agentes extranjeros en territorio chihuahuense.



El asunto es grave, y las versiones de la Gobernadora y su Fiscal no convencen.



La soberanía es sagrada: urge rendir cuentas. pic.twitter.com/W55f3GLk6m — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 22, 2026

Andrea Chávez cuestiona a Maru Campos por presencia de agentes extranjeros en Chihuahua

En su mensaje, Andrea Chávez pidió a Maru Campos aclarar la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, al asegurar que este tipo de acciones requieren autorización del Gobierno federal y de la Cámara de Senadores.

La legisladora sostuvo que la participación de personal extranjero no habría sido informada de manera adecuada a las autoridades federales, lo que podría representar una violación a distintas disposiciones legales mexicanas.

“Una decisión que no fue debidamente informada al Gobierno federal y que incumpliría diversas disposiciones de la legislación mexicana” Andrea Chávez, senadora con licencia de Morena

Además, recordó críticas previas al gobierno estatal por supuestamente destinar recursos públicos para colaborar con acciones migratorias impulsadas por autoridades extranjeras.

Senado podría llamar a comparecer a Maru Campos y al fiscal de Chihuahua

Andrea Chávez adelantó que el Senado de la República discutirá la posibilidad de llamar a comparecer a la gobernadora Maru Campos y al fiscal del estado de Chihuahua para explicar la presunta presencia de agentes extranjeros en la entidad.

“El Senado de la República discutirá la posibilidad de llamar a comparecer a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal del estado” Andrea Chávez, senadora con licencia de Morena

La morenista argumentó que las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al Gobierno federal, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al Senado, por lo que los estados no tienen facultades en esta materia.

Andrea Chávez habla de soberanía nacional tras caso Chihuahua

En su posicionamiento, Andrea Chávez afirmó que el respeto a la soberanía nacional no debe vulnerarse bajo ninguna circunstancia.