Ignacio Mier solicitó la comparecencia del fiscal estatal César Jáuregui y de la gobernadora Maru Campos, por la muerte de agentes estadounidenses en Chihuahua.

“Senadores van a presentar un punto de acuerdo para que puedan comparecer tanto la gobernadora como el fiscal del estado de Chihuahua ante las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales” Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores de Morena indicó que el partido propondrá un punto de acuerdo para que ambos expliquen públicamente porqué estaban los dos agentes estadounidenses en México.

Morena solicitará comparecencia de César Jáuregui y Maru Campos por agentes extranjeros en Chihuahua

Tras la muerte de dos agentes estadounidenses durante un operativo en Chihuahua, el grupo parlamentario de Morena en el Senado propondrá un punto de acuerdo para que comparezcan César Jáuregui y Maru Campos.

En caso de que esta sea aprobada, sería la primera vez que se cita a un gobernador estatal, en este caso Maru Campos, por aceptar el ingreso de agentes de Estados Unidos sin el conocimiento del Gobierno de México.

“Yo creo que cite a cualquier funcionario para que proporcione información, que facilite la interpretación de los hechos de si hubo o no alguna violación de carácter legal o constitucional” Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

En ese contexto, Ignacio Mier destacó que, según la Ley de Seguridad Nacional, cualquier agente extranjero que realice labores de investigación en México debe contar con la aprobación del gobierno mexicano.

La solicitud del Senado ocurre tras el accidente automovilístico en Chihuahua que dejó cuatro agentes muertos; dos mexicanos y dos estadounidenses de la CIA, que regresaban de desmantelar narcolaboratorios.

Agentes muertos en Chihuahua pertenecía a la CIA (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Claudia Sheinbaum anunció investigación por agentes estadounidenses en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que los dos agentes estadounidenses efectivamente operaban en México, por lo que solicitó una investigación para determinar si se infringió la Ley de Seguridad Nacional.

En el artículo 69 de esa ley, se establece que los agentes extranjeros pueden ser autorizados por el gobierno federal para ingresar temporalmente al país; sin embargo, no existía ninguna autorización para Chihuahua.