Claudia Sheinbaum confirmó en la mañanera del 24 de abril de 2026 que no tendrá contacto directo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el operativo en el que participaron agentes de la CIA.

“Será [la comunicación] a través del secretario (Omar García Harfuch) ya a través del secretario se estableció la relación”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En su lugar, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, será el enlace oficial con Maru Campos.

La presidenta de México explicó que la gobernadora Maru Campos quedó en entregar información sobre la presencia de agentes extranjeros y el proceso legal que debe seguirse para cualquier colaboración internacional.

“Se le pidió información a la gobernadora [Maru Campos] y quedó de darla. Y departe del secretario de seguridad se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero y que en este caso no se siguió el procedimiento”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Omar García Harfuch será el enlace de Claudia Sheinbaum con Maru Campos

La participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua en un operativo, llevó a que Claudia Sheinbaum buscara la explicación de la gobernadora Maru Campos, pero esta no le respondió la llamada.

Ante ello y tras una reunión que Omar García Harfuch tuvo el 23 de abril de 2026 con Maru Campos, la presidenta de México aclaró que así será el enlace con la gobernadora de Chihuahua.

En la mañanera del 24 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum externó que no tendrá contacto directo con Campos y que el enlace será Harfuch.

Ante el cuestionamiento del reportero sobre si Maru Campos le regresó la llamada tras buscarla por una explicación de los agentes de la CIA, la presidenta evadió y sostuvo que Harfuch será el medio de comunicación.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (Captura de pantalla)

Maru Campos deberá dar informe sobre actividad de agentes de la CIA en Chihuahua

La presidenta de México compartió que Harfuch será el enlace para establecer comunicación con la gobernadora de Chihuahua, exhibiendo que ahora Campos deberá dar información.

Claudia Sheinbaum apuntó que en la reunión de Harfuch y Campos, ella “quedó de dar información” sobre los agentes de la CIA en Chihuahua, explicando que además se le informó del proceso que debe seguir por ley para una colaboración de México con países extranjeros.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que el encuentro entre Campos y Omar García Harfuch fue “una conversación cordial”, por lo que el informe ahora depende de la gobernadora.