Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, busca sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum luego del accidente en el que agentes de Estados Unidos murieran en un accidente.

La gobernadora resaltó que tiene la misma información que ha dado a conocer la Fiscalía de Chihuahua y aclaró que se está preparando un informe detallado sobre el operativo donde se desmanteló el narcolaboratorio.

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum señaló que se sabe que los agentes de Estados Unidos estaban colaborando con autoridades estatales a pesar de que estas actividades no fueron informadas al gobierno federal.

Maru Campos busca reunión con Sheinbaum por presencia de agentes de Estados Unidos en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua señaló que solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para conversar sobre el operativo y los 2 agentes de Estados Unidos que murieron en un accidente de auto.

“Aprovecho para comentar de manera estatal y nacional que una servidora ya ha solicitado la reunión con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema y quiero reiterar mi solidaridad y apoyo a las familias de los fallecidos” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Maru Campos compartió su solidaridad y apoyo para las familias de los agentes estatales y extranjeros que murieron en el accidente ocurrido luego del operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

Maru Campos resalta importancia de operativo para desmantelar narcolaboratorio en Chihuahua

Por otra parte, la gobernadora resaltó la importancia del operativo que se realizó en Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio donde se producía “droga dura”.

“Un tema que es importante para el estado de Chihuahua fue el desmantelamiento de un laboratorio, hasta ahorita el laboratorio más grande del cual se tenga conocimiento, laboratorio donde desgraciadamente se hacía droga, se hacía droga, droga dura” Claudia Sheinbaum

Maru Campos destacó que el resultado del operativo de la Fiscalía de Chihuahua, en coordinación con el Ejército, pues se desmanteló uno de los laboratorios más grandes en el país, donde se producía, entre otras cosas, metanfetaminas y cristal.

En este sentido, la gobernadora reiteró que es un “gran logro” del ejército y la fiscalía estatal contra el narcotráfico.