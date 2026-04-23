Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, no contestó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum en relación al operativo en el que participaron agentes de Estados Unidos.

Así lo conformó Claudia Sheinbaum, quien señaló que buscó personalmente la comunicación; sin embargo, “no estaba en la oficina”.

Asimismo, resaltó que este jueves 23 de abril, la gobernadora de Chihuahua sostendrá una reunión presencial con Omar García Harfuch.

“La busqué ayer, no estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y, bueno, espero que nos podamos contactar pero sí la busqué de manera personal y ya no hubo comunicación” Claudia Shienbuam

Sheinbaum aclara que “no es un reto a nuestro gobierno” llamada perdida con Maru Campos

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aclaró que el hecho de que Maru Campos no haya tomado su llamada por el operativo en Chihuahua no significa un reto a su gobierno.

“No es un reto a nuestro gobierno, es una violación a la ley” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que se trata de una violación clara a la ley, por lo que la gobernadora y el Fiscal de Chihuahua tienen que da explicaciones a sus ciudadanos, pero también la pueblo de México.

La presidenta resaltó que no se trata de un reto a su gobierno pues, aunque puedan existir diferencias, la intervención de agentes externos no es un hecho realizado contra su gobierno, sino contra las leyes.

“No es al gobierno federal, es a las leyes, es muy distinto. Porque podemos tener diferencias entre nosotros…pero en este caso en particular ella tiene que dar explicaciones porque faltó a los principios de una ley, no del gobierno federal. Ella tiene que dar las explicaciones correspondientes, y su fiscal” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta señaló que la presencia de los agentes extranjeros en Chihuahua no son un conflicto internacional, sino “una falta de una autoridad estatal” al acordar una colaboración con Estados Unidos sin informar al gobierno federal como señala la ley.

“Una declaración que hace, diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias, o sea, lo dice explícitamente el secretario de seguridad…la falta es de ellos, de pedir la colaboración” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, resaltó que el embajador de Estados Unidos en México también tuvo que haber informado sobre dicha colaboración a las instancias federales, “pero la principal falla está en el gobierno estatal”.

En este sentido, resaltó la importancia de que la gobernadora Maru Campos, así como del Fiscal y el secretario de Seguridad de Chihuahua, rindan explicaciones sobre las condiciones de la colaboración.

Por otra parte, destacó que es falso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuviera al tanto de dicha colaboración.