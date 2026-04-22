El Senado de México estableció la fecha en que la gobernadora Maru Campos y el fiscal César Jáuregui deberán comparecer por el caso de los agentes estadounidenses muertos en Chihuahua.

Con una mayoría de 15 votos a favor y 1 en contra, el Comité de Puntos Constitucionales del Senado fijó que la comparecencia de Maru Campos y Jáuregui ocurra el 28 de abril de 2026 a las 11:00 de la mañana.

Maru Campos asiste a homenaje póstumo de Pedro Román Oseguera y Manuel Genaro Méndez de la AEI (Maru Campos / Facebook)

Maru Campos y Jáuregui deberán explicar presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua

De acuerdo con el Senado, Maru Campos y Jáuregui comparecerán para ofrecer información sobre la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, quienes presuntamente serían agentes de la CIA.

En la reunión con los comités de Asuntos Constitucionales y de Seguridad Pública, también se discutirían los motivos por los que ambos agentes estadounidenses estaban en el país y las circunstancias en las que murieron.

Esta situación es inédita debido a que es la primera vez que se cita a comparecer a un gobernador estatal, en este caso Maru Campos, por aceptar el ingreso de agentes de Estados Unidos sin el conocimiento del Gobierno de México.

El caso comenzó después de un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua, en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos tras un accidente automovilístico.

Agentes muertos en Chihuahua pertenecía a la CIA (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Maru Campos y César Jáuregui podrían haber infringido la Ley de Seguridad Nacional

Sobre este asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que se solicitó una investigación para determinar si se infringió la Ley de Seguridad Nacional.

Dicha ley establece que solo el gobierno federal puede autorizar el ingreso de agentes extranjeros, dato que será relevante debido a que Chihuahua no contaba con ningún permiso previo.

Según reportes, extranjeros participaban en labores de seguridad relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, lo que generó alertas por su presencia en el terreno sin el conocimiento previo del gobierno federal.