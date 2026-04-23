Claudia Sheinbaum afirmó que es falso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuviera al tanto de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, como aseguró la gobernadora Maru Campos.

“La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México explicó que la participación del Ejército en operativos estatales no implica conocimiento de colaboraciones con agencias extranjeras.

Sheinbaum adelantó que el Gabinete de Seguridad presentará un informe detallado sobre cómo ingresaron los agentes y en qué operativos participaron, subrayando que lo esencial es cumplir la Constitución y defender la soberanía nacional.

Falso que Sedena estuviera al tanto de presencia de agentes de la CIA en Chihuahua: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló como falso que la Sedena estuviera al tanto de la colaboración que había entre agencias de seguridad de Estados Unidos y el gobierno de Chihuahua.

Claudia Sheinbaum recordó que Maru Campos afirmó que la Sedena sabía de la presencia de los agentes de la CIA en el estado, cosa que es falsa.

Asimismo, destacó que la presencia de la Defensa Nacional en el operativo no es muestra de su conocimiento sobre esta colaboración, pues elementos del ejército participan en acciones estatales a solicitud del Gabinete de Seguridad o las Fiscalías de los Estados.

“En un operativo realizado ese día participó la Defensa Nacional como participa en muchos operativos a solicitud del gabinete de seguridad o de las fiscalías, pero eso no quiere decir que la secretaría de la defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos o en la capacitación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Gabinete de Seguridad presentará informe sobre presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

Por otra parte, la presidenta destacó que será el Gabinete de Seguridad quien rinda un informe sobre la presencia de agente de la CIA en Chihuahua.

“Ya hay más información de cómo es que entraron a México, en fin, todo lo relacionado”, señaló la presidenta; sin embargo aclaró que será el Gabinete de Seguridad quien de la información completa, como:

cuánto agentes eran

cómo entraron

si participaron o no en otros operativos

Asimismo, Claudia Sheinbaum reiteró que “lo más importante es que se cimpla la constitución y las leyes y que se defienda la soberanía”.