Andrea Chávez, senadora de la república por Morena, acusó al gobierno de Maru Campos en Chihuahua de entregar recursos a Estados Unidos, en el marco de la presunta colaboración fuera de la ley entre el estado y el país vecino.

Así lo dijo al recordar que dos años atrás denunció que el gobierno de Maru Campos ofreció cinco mil millones de pesos de la Plataforma Centinela a Texas, Estados Unidos, para perseguir migrantes.

“No es la primera vez que el Gobierno de Chihuahua cruza líneas rojas en materia internacional. Hace 2 años, denuncié como la Gobernadora ofreció 5,000mdp de la Plataforma Centinela a Texas para perseguir migrantes. Sacar al PRIAN de Chihuahua es un asunto de Seguridad Nacional” Andrea Chávez

Así lo dijo en redes sociales al acusar que varias veces ha cruzado líneas rojas en materia internacional, ello tras conocerse que el fin de semana muerieron dos agentes estadounidenses en México, quienes no deberían haber hecho acciones en campo junto con autoridades mexicanas.

Andrea Chávez pide sacar al PAN de Chihuahaua ante escándalo por agentes de Estados Unidos; la critican

Andrea Chávez, quien tiene aspiraciones a gobernar Chihuahua, dijo que será importante sacar al PRIAN pues se trata de un asunto de Seguridad Nacional.

Ante ello, también fue criticada por aprovechar la situación para dejar ver sus intereses en la entidad.

En comentarios señalaron que tampoco se la primera vez que ha violado medidas cautelares por actos anticipados de campaña.

Conflictos políticos entre Maru Campos y Andrea Chávez

Los conflictos políticos entre Andrea Chávez y Maru Campos han sido permanentes pues la senadora ha denunciado ataques cibernéticos con bots en su contra, lo cual ha aprovehcado para mencionar resultados de encuentas.

Andrea Chávez también ha denunciado que han despedido a trabajadores de limpieza de universidades por solo portar una gorra con su nombre o a funcionarios que se han tomado fotos con ella en sus tiempos libres.

Desde el PAN Chihuahua han denunciado a Andréa Chavez debido a las caravanas de las salud con clínicas móviles en las que se promocionaba su imagen y previamente Maru Campos señaló que recibía recursos para una oficina de atencipon ciudadana en Chihuahua que no existe.