Mauricio Tabe expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y acusó al gobierno federal de evadir su responsabilidad en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) rechazó los señalamientos de senadores de Morena sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, subrayando que tanto la seguridad como la diplomacia corresponden al ámbito federal.

Además, el alcalde del PAN en Miguel Hidalgo criticó la falta de resultados en el combate a la violencia y desapariciones.

Mauricio Tabe respalda a Maru Campos y exige responsabilidad a Morena

El líder de la ANAC rechazó los señalamientos de senadores de Morena, a quienes calificó de intentar responsabilizar a la mandataria estatal por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en la entidad sin autorización oficial.

Subrayó que tanto el combate al crimen organizado como las relaciones diplomáticas corresponden al ámbito del gobierno federal, por lo que consideró incorrecto trasladar esa responsabilidad a autoridades estatales.

Desde la Asociación Nacional de Alcaldes respaldamos a la gobernadora y rechazamos los ataques de Morena en el Senado para tratar de responsabilizarla de algo que le corresponde al Gobierno Federal; su única salida a los problemas es echarle la culpa a alguien. Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo.

ANAC señala omisiones del gobierno federal en seguridad

Mauricio Tabe también criticó la situación de seguridad en el país, al señalar que México enfrenta altos niveles de violencia y desapariciones, lo que, dijo, refleja la falta de resultados del gobierno federal.

El presidente de la ANAC sostuvo que estas condiciones evidencian omisiones del oficialismo, que, aseguró, evita asumir sus obligaciones y opta por responsabilizar a otros actores.

Finalmente, reiteró el respaldo de los alcaldes a Maru Campos y subrayó la necesidad de que cada nivel de gobierno asuma las funciones que le corresponden, particularmente en temas de seguridad y política exterior.