Omar García Harfuch subrayó el 22 de abril de 2026 que no hubo participación de agentes extranjeros en el operativo realizado en Chihuahua, donde se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas.

El funcionario, de 44 años de edad, destacó que la colaboración con Estados Unidos se limita al intercambio de información con dependencias como Sedena, Semar, FGR, CNI y Guardia Nacional.

En ese sentido, el secretario García Harfuch reiteró que la ley mexicana prohíbe la intervención física de agentes foráneos y que se revisan todas las acciones del operativo.

García Harfuch: No hay participación extranjera en operativos del Gabinete de Seguridad

Omar García Harfuch aseguró que no ha habido participación presencial de ninguna gente extranjero en los operativos desarrollados por el Gabinete de Seguridad.

Asimismo, reiteró que la misma ley en México prohíbe que haya intervención de agentes de cualquier agencia extranjera en el país, por lo que no se ha presentado en los operativos federales.

“Yo le aseguro que en ninguna de las operaciones que ha desarrollado el Gabinete de Seguridad Federal ha tenido participación físicamente un elemento extranjero porque no lo permite la ley” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Asimismo, aseguró que nunca se ha permitido la participación física en operativos de agentes extranjeros y la colaboración se mantiene en intercambio de información entre el gobierno de Estados Unidos y dependencias como:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Fiscalía General de la República (FGR)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Guardia Nacional (GN)

Sin embargo, resaltó que se inició un proceso de revisión de todas la acciones del operativo en Chihuahua donde se desmanteló un laboratorio donde se fabricaban drogas sintéticas.

“La información que tenemos de la propia Fiscalía General del Estado de Chihuahua es que no participaron en la operación” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Omar García Harfuch destacó que hasta el momento se sabe que los agentes que murieron en Chihuahua no participaron en el operativo, según la información proporcionada por la Fiscalía de Chihuahua.

Además, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está en comunicación con la embajada de Estados Unidos para obtener los detalles de la presencia de estos agentes en territorio nacional.