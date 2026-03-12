Luego de su salida de La Casa de los Famosos Telemundo, Sergio Mayer defiende su trabajo en la Cámara de Diputados.

En entrevista con Luis Cárdenas, Sergio Mayer habló sobre las iniciativas que ha presentado con Morena y sorprende al revelar por qué estás han bajado en los últimos meses.

Sergio Mayer defiende su trabajo como Diputado de Morena

Sergio Mayer se encuentra bajo el escrutinio esperando una resolución del CNHJ de Morena debido a los cuestionamientos por su ausencia en el Congreso de la Unión para participar en un programa televisivo .

🎭 “No abandoné mi curul: pedí licencia conforme a la ley”



🔴 @SergioMayerb asegura que su participación en La Casa de los Famosos fue por motivos económicos y personales, y que dejó de recibir su dieta como diputado durante su ausencia.



Tras las críticas a su trabajo como Diputado de Morena ahora que su suplente tomó su lugar, Sergio Mayer defendió su labor y aseguró que en lo que va del año ha propuesto cinco iniciativas.

“He propuesto en este año cinco iniciativas” Sergio Mayer

Sin embargo, sorprendió al revelar que en Morena frenan iniciativas de diputados ya que el mismo partido había pedido que no se presentarán tantas.

“Quiero aclarar una cosa, en este periodo específicamente nos pidieron que todas las iniciativas iban de parte de nuestro grupo parlamentario y del ejecutivo, las cuales hemos apoyado” Sergio Mayer

Sergio Mayer aseguró que se encuentra comprometido con su trabajo como Diputado de Morena, pero ha seguido las indicaciones que le dieron.

“Nos dijeron no presenten porque es realmente complicado, todas te las desechan, te las detienen y te dicen…” Sergio Mayer

Sergio Mayer asegura que se encuentra alineado a las peticiones de Morena

Luis Cárdenas de inmediato detuvo a Sergio Mayer y le dijo que sus declaraciones eran importantes, pues quería que le aclarará si Morena les estaba pidiendo a sus diputados que no presentarán iniciativas.

Al darse cuenta de la gravedad de sus declaraciones, Sergio Mayer intentó justificar su declaración.

Y es que señaló que no les dicen explícitamente que “no presenten iniciativas”, sino que tienen que esperar.

“No que no presentemos iniciativas, no así. Nos dicen que todas las iniciativas aguanten, que esperemos” Sergio Mayer

Sergio Mayer trató de explicar que cuando alguien llega con una iniciativa les dicen que tienen que ir a cabildear y no es que les pongan un freno.

En ese sentido Sergio Mayer señaló que se encuentra alineado con lo que le pide Morena y los hechos hablan por sí solos.

“Cuando llegas con una iniciativa te dicen que las vayas a cabildear con el Ejecutivo. Estamos alineados a lo que nos están pidiendo”

Sergio Mayer aseguró que nunca ha faltado -desde su legislatura pasada- a su labor como Diputado, hasta ahora que pidió licencia.