Cámara de Diputados avala licencia por tiempo indefinido a Sergio Mayer -de 59 años de edad- para que entre a La Casa de los Famosos.

La licencia otorgada a Sergio Mayer inició el martes 17 de febrero, mismo día que inicia el reality show de Telemundo que durará 17 semanas.

Sergio Mayer envió su solicitud de licencia el pasado 11 de febrero a Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Sergio Mayer pide licencia como diputado para entrar a La Casa de los Famosos

La Cámara de Diputados aprobó la licencia por tiempo indefinido a Sergio Mayer, quien participa en un reality show a pesar de estar en funciones.

Desde finales de enero trascendió que Sergio Mayer sería parte de La Casa de los Famosos de Telemundo, tras ser panelista en temporadas anteriores.

Sergio Mayer (Sergio Mayer / Facebook)

Sergio Mayer es diputado por Morena de la cuarta Circunscripción de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

Sin embargo, podría estar alejado de su cargo hasta 4 meses, tiempo que dura La Casa de los Famosos.

Sergio Mayer es el segundo diputado en entrar a un reality show estando en funciones; en 2004, Jorge Kahwagi entró a Big Brother VIP cuando era diputado por el Partido Verde Ecologista.

Sergio Mayer hace entrada triunfal a La Casa de los Famosos

El 17 de febrero inició La Casa de los Famosos de Telemundo y Sergio Mayer ingresó al programa con una pose triunfal.

Sergio Mayer fue recibido por sus compañeros y aseguró que llegaba para “dar lata”.

Tras aprobarse la licencia por el Pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario se separa de su cargo y funciones, por lo que no puede recibir un sueldo.