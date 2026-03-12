Susana Zabaleta, cantante y actriz mexicana, insultó a Sergio Mayer por solicitar licencia en la Cámara de Diputados para entrar a La Casa de los Famosos; “está muy cabrón”, aseguró.

En entrevista con Chumel Torres, Susana Zabaleta criticó que a los diputados se les pague “por no hacer nada” y comentó el caso de Sergio Mayer, que recién fue rechazado por Morena.

Sergio Mayer pide licencia indefinida en la Cámara de Diputados para entrar a La Casa de los Famosos (Michelle Rojas )

Susana Zabaleta arremete contra Sergio Mayer por pedir licencia e irse a LCDF

Al promocionar su presentación “Mi Pecado Mortal” en el Lunario, Susana Zabaleta aprovechó el espacio para criticar la licencia que Sergio Mayer solicitó para irse a La Casa de los Famosos.

Susana Zabaleta dijo que es muy frustrante que los legisladores, entre ellos, Sergio Mayer, no hagan su trabajo y aún así perciban sus sueldos pagados con el trabajo de la ciudadanía.

“Este güey está muy cabrón. Qué pinche descaro. Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país y que nosotros estemos rompiéndonos la madre”. Susana Zabaleta

Cabe mencionar que Sergio Mayer mantiene una investigación interna en Morena al considerar que solicitar licencia para participar en un reality violó los principios éticos y de honestidad del partido.

Por su parte, Luisa Alcalde, dirigente de Morena, ha señalado que Sergio Mayer tiene derecho a regresar a su curul, pero lo haría como diputado independiente, sin bancada.