Desde hace un año, el partido guinda dio a conocer los nombres de los elegidos para integrar la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para el periodo 2025-2027.

En el acto celebrado el 2 de enero de 2025, se develaron los nombres de:

Iris Mariana Rodríguez Bello: Presidenta de la CNHJ Alejandra Arias Medina: Secretaria del órgano Eduardo Ávila Valle: Comisionado José Romualdo Hernández Naranjo: Comisionado Elizabeth Flores Hernández: Comisionada

El CNHJ de Morena tiene a su cargo los procesos de suspensión del partido, tales como el de Diego Rivera, exalcalde de Tequila, así como de Juan Gabriel Toribio, ex director de catastro, acusados de extorsión y delincuencia organizada.

Morena suspende los derechos de Diego Rivera en su partido. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

CNHJ de Morena tiene facultades para iniciar los procesos de expulsión del partido

Los 5 integrantes de la CNHJ de Morena fueron elegidos en sesiones extraordinarias del Consejo Nacional del partido los días 3 y 23 de diciembre de 2024.

Entre sus deberes, la CNHJ tiene la responsabilidad de atender las posibles quejas que surjan en el contexto de la elección intermedia federal, de manera imparcial, firme y objetiva.

Además, la CNHJ de Morena debe:

Proteger principios de Morena: Investiga e impone sanciones por violaciones a los estatutos, principios y documentos básicos de Morena

Garantizar los derechos de la militancia: Vigila que se respeten los derechos político-partidistas de Morena

Aplica la normatividad interna: Emite resoluciones con base en el Estatuto y reglamentos de Morena

Conocer impugnaciones internas: Puede revisar actos de órganos partidistas cuando se alegue que contravienen la normativa interna

Más importante aún, la CNHJ tiene la facultad de imponer sanciones, que pueden ir desde amonestaciones y suspensión de derechos partidistas hasta la cancelación del registro como militante.