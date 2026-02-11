Desde hace un año, el partido guinda dio a conocer los nombres de los elegidos para integrar la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para el periodo 2025-2027.
En el acto celebrado el 2 de enero de 2025, se develaron los nombres de:
- Iris Mariana Rodríguez Bello: Presidenta de la CNHJ
- Alejandra Arias Medina: Secretaria del órgano
- Eduardo Ávila Valle: Comisionado
- José Romualdo Hernández Naranjo: Comisionado
- Elizabeth Flores Hernández: Comisionada
El CNHJ de Morena tiene a su cargo los procesos de suspensión del partido, tales como el de Diego Rivera, exalcalde de Tequila, así como de Juan Gabriel Toribio, ex director de catastro, acusados de extorsión y delincuencia organizada.
CNHJ de Morena tiene facultades para iniciar los procesos de expulsión del partido
Los 5 integrantes de la CNHJ de Morena fueron elegidos en sesiones extraordinarias del Consejo Nacional del partido los días 3 y 23 de diciembre de 2024.
Entre sus deberes, la CNHJ tiene la responsabilidad de atender las posibles quejas que surjan en el contexto de la elección intermedia federal, de manera imparcial, firme y objetiva.
Además, la CNHJ de Morena debe:
- Proteger principios de Morena: Investiga e impone sanciones por violaciones a los estatutos, principios y documentos básicos de Morena
- Garantizar los derechos de la militancia: Vigila que se respeten los derechos político-partidistas de Morena
- Aplica la normatividad interna: Emite resoluciones con base en el Estatuto y reglamentos de Morena
- Conocer impugnaciones internas: Puede revisar actos de órganos partidistas cuando se alegue que contravienen la normativa interna
Más importante aún, la CNHJ tiene la facultad de imponer sanciones, que pueden ir desde amonestaciones y suspensión de derechos partidistas hasta la cancelación del registro como militante.