En medio de la polémica por su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo, Sergio Mayer fijó la fecha para su regreso a la Cámara de Diputados.

Sergio Mayer aseguró que será la próxima semana cuando retome sus funciones como diputado federal de Morena tras la licencia que solicitó.

“Yo la próxima semana estaré regresando al Congreso, porque así lo establece la ley” Sergio Mayer

Sergio Mayer revela que la próxima semana regresará a la Cámara de Diputados

Luego de que Morena determinó suspender sus derechos partidistas, Sergio Mayer destacó entrevista con Luis Cárdenas que planea reincorporarse a sus actividades legislativas la próxima semana.

Sergio Mayer (Captura)

Pese a la polémica que se ha generado, Sergio Mayer reiteró que su compromiso con la agenda de reformas sigue intacto.

“Estaré regresando a mi curul, vamos a ver qué es lo que pasa con mi grupo parlamentario” Sergio Mayer

Sobre el proceso interno que enfrenta en Morena, Sergio Mayer se dijo dispuesto a colaborar y a respetar la decisión que tome la CNHJ sobre su situación política.

Luego de la polémica que se generó por su participación en el reality, Sergio Mayer propone que quienes nos quieran gobernar entren una o dos semanas a una Casa de Políticos en lugar de las campañas políticas .

Sergio Mayer señaló que de esta manera se conocería de manera real a los candidatos y es que al verlos 24/7 no pueden estar detrás de una máscara.

Además reiteró que de esta manera se ahorrarían el dinero de las campañas.

Sergio Mayer dice que actúo conforme a la ley al pedir licencia para ausentarse de sus funciones en la Cámara de Diputados

Sergio Mayer se enfrenta a un proceso en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para determinar su situación política.

Esto luego de que pidió licencia para ausentarse de sus actividades legislativas para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo.

Sergio Mayer señaló que fue la primera vez que pidió licencia pues siempre había cumplido con sus funciones como diputado.

En ese sentido resaltó que actuó conforme a la ley y no abandonó el curul, pues su suplente asumió la responsabilidad legislativa y él dejó de percibir su sueldo como diputado.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, señaló que si Sergio Mayer decide regresar a la Cámara de Diputados quedará fuera de la bancada de Morena.

Esto luego de que la CNHJ determinó suspender temporalmente los derechos partidistas de Sergio Mayer mientras se revisa su caso.