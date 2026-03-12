Sergio Mayer defendió su participación en La Casa de los Famosos Telemundo y aseguró que su decisión respondió principalmente a un tema económico familiar.

En entrevista con Luis Cárdenas, explicó que pidió licencia en la Cámara de Diputados para cumplir con la legalidad y dejar a su suplente en funciones.

Mayer reconoció que buscó un ingreso extra para pagar la escuela de sus hijas y destacó que su paso por el reality también le permitió convivir con distintas personalidades y fortalecer su perfil político.

Sergio Mayer revela que entró a La Casa de los Famosos por un tema económico

Sergio Mayer aclaró que hubo dos razones por las cuales decidió entrar a La Casa de los Famosos Telemundo y dejar a su suplente en la Cámara de Diputados:

Para atender una necesidad personal y económica

Por un tema de un fenómeno social de lo que implica estar dentro de La Casa de los Famosos

🎭 “No abandoné mi curul: pedí licencia conforme a la ley”



🔴 @SergioMayerb asegura que su participación en La Casa de los Famosos fue por motivos económicos y personales, y que dejó de recibir su dieta como diputado durante su ausencia.



🔴 El legislador afirma que regresará a… pic.twitter.com/dS9OFHG8Jy — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 12, 2026

Sergio Mayer reconoció que su salida temporal de la Cámara de Diputados respondió a un asunto económico ya que quería asegurar el bienestar de su familia.

Destacó que buscó aprovechar una oportunidad económica sin descuidar la legalidad de su cargo público, ya que pidió licencia conforme a la ley.

Y es que confesó que como cualquier persona tiene necesidades económicas, y arriesgó todo lo que había hecho por tener un ingreso extra y pagar la escuela de sus hijas.

“Tomé la decisión, realmente por un tema personal, eso es un hecho. Un tema personal que iba pues de alguna manera a apoyar un poco la economía de mi familia. Esa es la realidad” Sergio Mayer, diputado federal por Morena

Destacó que todo lo que ha conseguido es gracias a su carrera artística, mientras que la parte política lo hace por convicción y amor.

Sobre el asunto social, Sergio Mayer recalcó que entrar a La Casa de los Famosos le permitía convivir con diferentes personalidades.

“Es un fenómeno social importantísimo, muy interesante, donde iba yo a convivir con diferentes personalidades de diferentes países” Sergio Mayer, diputado federal por Morena

Sergio Mayer asegura que estar dentro de La Casa de los Famosos siempre le ayudó en la política

Sergio Mayer destacó que el hecho de estar dentro de La Casa de los Famosos siempre le ayudó y favoreció para retomar y darle seguimiento a la política.

“Es un tema que ayuda, favorece mucho en temas de percepción, imagen” Sergio Mayer, diputado federal por Morena

Luis Cárdenas incluso le cuestionó a Sergio Mayer su regreso a la política, después de su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Y es que Luis Cárdenas le recordó que había conseguido el reconocimiento del público, por lo que podría haber seguido con éxito en la industria del espectáculo con otros proyectos.

Sergio Mayer señaló que regresó a la política porque siempre se quejan de este ámbito, pero no se participa activamente, por lo que cree que tiene un compromiso para buscar el bienestar de su país y familia.

Durante su conversación, Sergio Mayer aseguró que “no está en la política por dinero” y es que recalcó que gana más dinero por su trabajo como actor.

“Gano mucho más como actor y por eso estoy en la política porque quiero cambiar las cosas en mi país, no por dinero” Sergio Mayer, diputado federal por Morena

Sergio Mayer recalcó que hizo las cosas conforme a derecho y durante el periodo de su licencia dejó de percibir su sueldo como diputado.

“Hice las cosas conforme a derecho, la solicitud de separación de cargo se realizó bajo estricto apego al marco jurídico vigente. El Congreso prevé justamente la figura de un suplente para garantizar que la representación popular y el trabajo legislativo no se interrumpan” Sergio Mayer, diputado federal por Morena