Luis Cárdenas es un reconocido periodista y conductor que ha ganado popularidad por su colaboración en MVS.

Sin embargo, su nombre se convirtió en tendencia luego de que se especuló sobre su futuro laboral dentro de MVS tras la salida de Manuel López San Martín.

¿Quién es Luis Cárdenas, conductor de MVS?

Luis Cárdenas López es un reconocido periodista y conductor de radio y televisión en México.

A lo largo de su trayectoria, se ha logrado destacar por su cobertura en temas nacionales e internacionales.

Luis Cárdenas, conductor de MVS (@luiscardenasmx / Instagram )

Luis Cárdenas ha logrado convertirse en una figura influyente en el ámbito mediático y político de México.

A través de sus redes sociales, Luis Cárdenas López se mantiene activo convirtiéndose en una voz importante en el periodismo mexicano actual.

¿Cuántos años tiene Luis Cárdenas, conductor de MVS?

Luis Cárdenas nació el 30 de enero de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Cárdenas, conductor de MVS?

Luis Cárdenas es reservado sobre su vida privada, por lo que no hay información pública sobre si se encuentra casado.

Luis Cárdenas, conductor de MVS (@luiscardenasmx / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Luis Cárdenas, conductor de MVS?

No se tiene información pública sobre si Luis Cárdenas tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Cárdenas, conductor de MVS?

Luis Cárdenas compartió que desde que recuerda ha sido un apasionado de perseguir y contar historias.

Tiene formación en comunicación, periodismo y análisis político.

Luis Cárdenas, conductor de MVS (@luiscardenasmx / Instagram )

¿En qué ha trabajado Luis Cárdenas, conductor de MVS?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Luis Cárdenas inició su carrera en el mundo de la comunicación con una empresa dedicada a la consultoría, producción de contenido y publicidad multimedia, siendo mis clientes principales el Congreso de la Unión, PEMEX e ITISA.

Posteriormente, incursionó en la consultoría política, diseño de campañas y estrategias en medios para diversos actores políticos.

En 2010, Luis Cárdenas creó el espacio en internet noticiasdigital.net y el videoblog del mismo nombre, que informó sobre sucesos de relevancia en materia de seguridad nacional, en especial de los hechos violentos en zonas del norte del país.

Junto a Fernanda Tapia creó el programa de radio “Las del Estribo”, de Noticias MVS.

En octubre de 2010, creó el programa análisis político Informe MVS.

Ya para enero de 2011, inició formalmente como titular de la Segunda Emisión de Noticias MVS y para 2016 pasó a ser titular de la primera emisión.

Luis Cárdenas ha destacado gracias a su programa “MVS Noticias Primera Emisión”, el cual se transmite de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en MVS.

Además de que tiene una columna en El Universal y es un analista en Heraldo TV.

Ha realizado múltiples coberturas internacionales para MVS Noticias y otros medios de comunicación, entre las que destacan:

El Cónclave Papal del 2013

La anexión de Crimea a Rusia en 2014

La crisis económica griega y el consecuente referendum del 2015

Los atentados terroristas de Francia en el Noviembre negro de 2015

El golpe de estado en Turquía de 2016

Fue galardonado con el Premio Pagés Llergo como mejor programa de noticias en la radio.

Luis Cárdenas, conductor de MVS (@luiscardenasmx / Instagram )

Luis Cárdenas aclara su futuro laboral en MVS

A través de su cuenta de X, Luis Cárdenas aclaró su futuro laboral en MVS luego de la salida de López San Martín.

Luis Cárdenas desmintió que vaya a salir de MVS; de hecho, compartió que arrancan el 2026 con varios cambios para sorprender a su audiencia.

“Lamento informarle a esta cuenta (y sus verdaderos dueños) que es totalmente falso. De hecho, arrancamos 2026 con nuevos colaboradores y secciones para nuestra audiencia” Luis Cárdenas

De manera contundente, Luis Cárdenas compartió que sigue siendo parte de la familia de MVS y se encuentra muy agradecido con la oportunidad que le dan.