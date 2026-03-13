El diputado suplente integrante de la bancada de Morena, Luis Morales Flores, reveló cerraron su oficina en la Cámara de Diputados ante el regreso de Sergio Mayer al Congreso.

Fue por medio de una historia que compartió en sus redes sociales, que el legislador federal reportó que el viernes 13 de marzo no se le permitió el ingreso a su lugar de trabajo.

En paralelo, personas que estuvieron presentes en el recinto legislativo de San Lázaro dieron a conocer que Sergio Mayer fue visto de regreso en el inmueble.

Luis Morales Flores, diputado suplente de Sergio Mayer (Michelle Rojas)

Suplente de Sergio Mayer, Luis Morales Flores, acusó que cerraron su oficina

Aunque Morena resolvió suspender sus derechos partidistas, Sergio Mayer no está impedido para regresar a su curul en la Cámara de Diputados y reportes señalan que ya prepara su retorno.

Lo anterior debido a tras ser expulsado de La Casa de los Famosos, el también bailarín y actor fue visto en el recinto legislativo, por lo que su suplente, Luis Morales Flores habría sido desplazado.

Fue el propio diputado suplente, Luis Morales Flores, quien denunció que su oficina fue cerrada al parecer sin previo aviso y sin que se le permitiera ingresar una última vez.

Cierran oficina de Luis Morales Flores (Especial)

Por medio de una historia que compartió en sus redes sociales, el legislador suplente de Morena mostró que la oficina que ocupó las últimas semanas tenía las puertas cerradas.

De acuerdo con reportes, en su publicación señaló que no se le permitió entrar al espacio; sin embargo, se debe destacar que la historia en cuestión fue eliminada minutos después.

Sergio Mayer prepara su regreso al Congreso

El lunes 9 de marzo, al cumplir 3 semanas exactas de su ingreso, el diputado federal de Morena, Sergio Mayer fue eliminado del reality show La Casa de los Famosos.

A pesar de las críticas y la sanción que le impuso Morena por sumarse al programa de televisión, el diputado defendió su decisión de pedir licencia y dejar de lado su trabajo legislativo.

Sergio Mayer regresa a Cámara de Diputados (@gemonroy /X)

Sobre ello, Sergio Mayer explicó que determinó entrar al reality show por un tema de economía familiar, tras lo cual confirmó que tiene previsto retomar su puesto en el Congreso.

Por lo anterior, el viernes 13 de marzo, a 4 días de salir del programa, Sergio Mayer fue visto en las inmediaciones de la Cámara de Diputados al parecer para concretar su retorno.