Sergio Mayer defendió su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo y aclaró que pidió licencia conforme a la ley, sin abandonar su curul en la Cámara de Diputados.

En entrevista, aseguró que su suplente asumió las funciones legislativas y que dejó de percibir sueldo durante el periodo de ausencia.

Mayer afirmó que respetará la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, aunque considera que enfrenta una campaña de desprestigio desproporcionada en su contra.

Sergio Mayer dice que no abandonó su curul y esperará que CNHJ resuelva

En entrevista con Luis Cárdenas, Sergio Mayer habló sobre su situación con Morena luego de que pidió licencia para ingresar a La Casa de los Famosos de Telemundo.

"No abandoné mi curul: pedí licencia conforme a la ley"



Sergio Mayer asegura que su participación en La Casa de los Famosos fue por motivos económicos y personales, y que dejó de recibir su dieta como diputado durante su ausencia.



Sergio Mayer señaló que actuó conforme a la ley y no abandonó el curul, pues pidió licencia e hizo todo el procedimiento necesario.

Sin embargo, Sergio Mayer destacó que respetará la decisión que tome la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y está dispuesto a aclarar su situación política.

Destacó que no abandonó sus funciones, pues hizo todos los trámites correspondientes para que su curul no quedara desatendida.

Aseguró que su suplente asumió la responsabilidad legislativa y que él dejó de percibir su sueldo como diputado durante el periodo de su licencia.

“Hice las cosas conforme a derecho, la solicitud de separación de cargo se realizó bajo estricto apego al marco jurídico vigente. El Congreso prevé justamente la figura de un suplente para garantizar que la representación popular y el trabajo legislativo no se interrumpan” Sergio Mayer, diputado federal

Sergio Mayer actualmente se enfrenta un proceso interno que lo mantendrá sin derechos partidarios hasta el próximo 14 de abril que se emita una resolución final.

Durante su conversación, Sergio Mayer calificó la suspensión de sus derechos partidarios como una posible violación a la presunción de inocencia.

Sergio Mayer planea reincorporarse a sus actividades legislativas la próxima semana y reiteró que su compromiso con la agenda de reformas sigue intacto.

Se dijo consciente de que hay personas en Morena que no lo quieren, sin embargo se dijo agradecido con el partido por haberlo invitado a sus filas.

Sergio Mayer aún no se ha planteado la posibilidad de seguir en la política con otro partido, pues espera la resolución de la CNHJ para determinar su fututo en Morena.

Sergio Mayer cree que lo usan como “caja china” mediática, mientras hay casos más graves en Morena que no se investigan

Sergio Mayer se encuentra bajo el escrutinio debido a los cuestionamientos por su ausencia en el Congreso de la Unión para participar en un programa televisivo.

En su conversación, Sergio Mayer consideró que la controversia en su contra es desproporcionada y es que Morena enfrenta otros problemas más graves que no se investigan.

Sergio Mayer señaló que al ser una figura pública constantemente es utilizado para minimizar otros temas más importantes.

Es por ello por lo que considera que se ha realizado una campaña de desprestigio en su contra para desviar la atención de lo que realmente importa.

“Hay presuntos... yo creo que la Comisión de Honor y Justicia de Morena y también Morena tiene suficientes problemas realmente graves... y que agarren siempre a Sergio Mayer como ‘caja china’ para desviar la atención en lo general” Sergio Mayer, diputado federal

Sergio Mayer aseguró que no es corrupto e invitó a cualquier persona a comprobar lo contrario.

Además dejó en claro que si se encuentra en la política es por convicción, pues gana más como actor.

“Gano mucho más como actor y por eso estoy en la política porque quiero cambiar las cosas en mi país, no por dinero” Sergio Mayer, diputado federal

En ese sentido, Sergio Mayer destacó que tras su participación en La Casa de los Famosos México decidió regresar a la política por su deseo de mejorar el país.

Además se dijo consiente de que nadie es indispensable en la Cámara de Diputados.

Sergio Mayer aclaró que si decidió entrar a La Casa de los Famosos Telemundo fue para atender una necesidad personal y económica.

Y es que reconoció que su salida temporal de la Cámara de Diputados respondió a un asunto económico ya que quería asegurar el bienestar de su familia.

“Tomé la decisión, realmente por un tema personal, eso es un hecho. Un tema personal que iba pues de alguna manera a apoyar un poco la economía de mi familia. Esa es la realidad” Sergio Mayer, diputado federal

Aunque también fue un tema social, ya que sabe que es una gran oportunidad para que la gente lo conozca y poder de la misma forma entender las necesidades de otras personas.