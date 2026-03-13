Sergio Mayer discute con vecino durante transmisión en vivo y hasta su esposa Issabela Camila insultó al hombre que lo increpó.

En el video que circula en redes sociales no se alcanza a escuchar el reclamo del hombre que se enfrentó a Sergio Mayer, pero sí se escucha la respuesta del diputado: “Malnacido tu madre, pende…”.

Sergio Mayer graba discusión con un vecino durante transmisión en vivo

Tras su salida de La Casa de los Famosos, Sergio Mayer ha realizado un tour de medios para hablar de su posición por su salida del programa hasta la suspensión de derechos que determinó Morena.

Durante un en vivo, Sergio Mayer recibió reclamos de un ciudadano y este respondió de forma agresiva y con insultos: “Malnacido tu madre, estúpi…”

🫢 ¡Momento tenso!



Tras ser eliminado de 'La Casa de los Famosos' de Telemundo, Sergio Mayer fue abordado antes de entrar a su casa por un vecino que lo comenzó a insultar justo cuando realizaba un en vivo a través de TikTok



La acalorada pelea no terminó ahí, pues la esposa de Sergio Mayer intervino y llamó “basura” al vecino que estaba peleando con el diputado.

El vecino de Sergio Mayer respondió a los insultos con un: “Basura, pero valgo más que ustedes”.

Sergio Mayer siguió la acalorada pelea verbal: “Sí, sí, a Ching… a su madre”.

Tras culminar la discusión, el tiktoker con el que hablaba Sergio Mayer cuestionó al diputado si todo estaba bien.

Él respondió que sí y que este tipo de situaciones eran parte de las agresiones de las personas.

“Ese es el tema con las agresiones de las personas, pero todo bien” Sergio Mayer

Sergio Mayer, diputado de Morena, pidió licencia para irse a La Casa de los Famosos (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Morena fija audiencia para Sergio Mayer tras ingresar a La Casa de los Famosos

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena citó a Sergio Mayer el 17 de marzo para que se realice una audiencia por dejar sus funciones en la Cámara de Diputados por ingresar a un realitie.

Morena acordó suspender los derechos partidistas de Sergio Mayer mientras se realice un proceso disciplinario en su contra.

Sergio Mayer tenía cinco días para impugnar la primera resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Moreno, pero no recibieron respuesta.

El diputado fue cuestionado que si de ser expulsado de Morena buscará unirse a otro partido y mencionó que no, ya que estaba agradecido con el partido por aceptarlo a pesar de carecer de trayectoria política.