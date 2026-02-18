Luis Morales Flores es un político y comerciante mexicano que es conocido por ser suplente del diputado federal Sergio Mayer Bretón en el partido Morena en la Cámara de Diputados.

Su nombre ha ganado atención mediática recientemente porque, tras la licencia solicitada por Mayer para participar en un programa de televisión, él podría asumir formalmente la curul para votar en temas legislativos clave.

¿Quién es Luis Morales Flores?

Luis Morales Flores es un político y comerciante que ha sido identificado como suplente del diputado federal Sergio Mayer por la cuarta circunscripción electoral en la Cámara de Diputados. Durante su trayectoria ha destacado por ser comerciante en la Central de Abasto y persona con vínculos comunitarios.

¿Qué edad tiene Luis Morales Flores?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Luis Morales Flores, por lo que no se sabe cuántos años tiene.

¿Luis Morales Flores tiene esposa?

No hay información disponible sobre si Luis Morales Flores tiene esposa, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Luis Morales Flores?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es el signo zodiacal de Luis Morales.

¿Luis Morales Flores tiene hijos?

La vida personal de Luis Morales es privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Morales Flores?

No hay información pública sobre la vida académica de Luis Morales Flores, por lo que se desconoce si cuenta con alguna carrera universitaria.

¿En qué ha trabajado Luis Morales Flores?

Luis Morales Flores es el suplente de diputado federal de Sergio Mayer Bretón por la cuarta circunscripción electoral de la Ciudad de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. En 2026, tras la licencia aprobada para que Sergio Mayer participe en un reality show, se espera que Morales Flores asuma de forma temporal las funciones legislativas.

Antes de ingresar a la política, Morales se desempeñaba como comerciante en la Central de Abastos en la Ciudad de México.

En 2024 él mismo manifestó en medios que originalmente había ganado la posición plurinominal por medio de un sorteo interno del partido, aunque finalmente fue registrado como suplente.