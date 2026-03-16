Aldo de Nigris, influencer fitnes y ganador de La Casa de Los Famosos, lanzó una burla en contra de Sergio Mayer diciendo que podría aprovechar su popularidad para ser diputado y luego permanecer el reallity shows.

“A lo mejor me lanzo de diputado y luego me voy a La Casa de los Famosos a encerrar” Aldo de Nigris

Así lo dijo luego de saber que su ciudad, Monterrey, Nuevo León, lo estaba apoyando abiertamente previo a su pelea en Ring Royale contra Nicola Porcella.

¿Aldo de Nigris se lanzará para diputado?

Al pasar por la alfombra roja de Ring Royale y conocer el apoyo de su ciudad, sin decir nombres, Aldo de Nigris dijo que ya podría lanzarse para diputado y luego abandonar sus labores legislativas para encerrarse en otra versión de La Casa de los Famosos.

Eso fue justo lo que pasó con Sergio Mayer pues pidió licencia justo al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura.

Sergio Mayer y sus escasos días en la Cámara de Diputados y La Casa de los Famosos

El periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados inicia los primeros días de febrero y el permiso indefinido de Sergio Mayer se aprobó el 17 de ese mismo mes.

Las críticas en su contra fueron por no ver compromiso con sus supuestos ideales partidistas en Morena.

A pesar de ingresar a la sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, Sergio Mayer fue el tercer eliminado de ese programa el 9 de marzo.

Durante los días de su estancia en el reallity show, a Sergio Mayer le suspendieron sus derechos partidistas en Morena.