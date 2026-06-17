De cara a las elecciones 2027, varios senadores y diputados solicitaron licencia para competir en los procesos internos de Morena que buscan perfilar candidatos a gubernaturas.

En total, siete legisladores federales iniciaron el trámite para separarse de manera indefinida de sus funciones y poder participar en las encuestas de Morena en las 17 entidades del país.

Los legisladores que pidieron licencia para buscar una gubernatura en 2027

En el caso de senadores que ya solicitaron licencia rumbo a las elecciones 2027, figuran nombres como:

Beatriz Mojica responde a aspiraciones de Félix Salgado y Esthela Damián en Guerrero (Michelle rojas)

En cuanto a los diputados federales que solicitaron licencia, se encuentran:

Graciela Domínguez Nava, Sinaloa

Raymundo Vázquez Conchas, Tlaxcala

El registro de aspirantes de Morena y aliados, llamados “coordinadores de los comités de defensa de la 4T”, comenzará el próximo 22 de junio.

Se realizarán dos encuestas: una de reconocimiento para filtrar a los perfiles más destacados, y la segunda entre los que resulten mejor evaluados.

Funcionarios federales que ya dejaron su cargo por aspiraciones a gubernaturas

Otros funcionarios que se separaron previamente de su cargo para competir en las elecciones de 2027, son:

Andrea Chávez: Dejó el cargo de senadora para buscar la gubernatura de Chihuahua

Tatiana Clouthier: Renunció para participar en el proceso interno de Nuevo León

Esthela Damián: Exconsejera jurídica de la Presidencia, buscará competir por la gubernatura de Guerrero