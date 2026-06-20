El panorama político experimenta un giro relevante con la decisión de Ismael Burgueño Ruiz, quien anunció públicamente que pedirá licencia como alcalde de Tijuana para buscar gubernatura del estado de Baja California.

Ismael Burgueño Ruiz confirmó que presentará su solicitud de licencia de manera inminente, con el firme objetivo de integrarse a la contienda interna de Morena rumbo a las elecciones 2027.

Ismael Burgueño deja la alcaldía de Tijuana; busca convertirse en el gobernador de Baja California para 2027

Ismael Burgueño Ruiz confirmó de manera pública que dejará su cargo como alcalde de Tijuana, debido a que busca convertirse en el nuevo gobernador de Baja California.

Para garantizar la estabilidad administrativa durante esta transición, se ha designado a Abdiel Gutiérrez como el encargado de despacho par encabezar el Ayuntamiento.

Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario particular, cuenta con la plena confianza de Ismael Burgueño Ruiz debido a su experiencia y conocimiento de los asuntos locales.

Burgueño aseguró que no se prevén cambios en el gabinete, permitiendo que programas estratégicos como “Tijuana Saludable” y diversas obras de infraestructura mantengan su desarrollo habitual.

La aspiración del ahora exalcalde se fundamenta en el cumplimiento de los estrictos lineamientos dictados por la dirigencia de Morena para ser parte de las elecciones 2027.

Entre los requisitos indispensables para participar figuran la ausencia de investigaciones judiciales vigentes, no tener registros como deudor alimentario, acreditar una trayectoria política sólida y evitar el nepotismo.

Burgueño Ruiz enfatizó que ha analizado detalladamente estas bases y que cumple satisfactoriamente con cada uno de los puntos exigidos para competir en el proceso interno de Morena.