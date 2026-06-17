Félix Salgado Macedonio, senador por Morena, presentó este miércoles 17 de junio una solicitud de licencia indefinida para buscar la gubernatura del estado de Guerrero.

Si bien la solicitud presentada por el senador no especifica las razones de la licencia, Felix Salgado Macedonio ha expresado en diversas ocasiones su intención de contender por el gobierno de Guerrero, actualmente ostentado por su hija, Evelyn Salgado Pineda.

Cabe recordar que Félix Salgado Macedonio fue candidato de Morena para la gubernatura del estado en 2021; sin embargo, ésta fue anulada por no presentar el informe de gastos de precampaña.

¿Félix Salgado Macedonio puede competir por la gubernatura de Guerreo con Morena?

Félix Salgado Macedonio ha expresado su intención de contender por el gobierno de Guerrero, luego de que su candidatura en 2021 le fuera retirada.

Sin embargo, a principios de 2025 se aprobó una reforma con la que se prohíbe el nepotismo electoral.

A pesar de que esta reforma es aplicable hasta 2030, Morena incorporó esta reforma a sus estatutos aplicable a las elecciones 2027, por lo que no podría buscar la gubernatura de Guerrero, ya que su hija es la actual gobernadora de dicho estado.

Félix Salgado solicita licencia indefinida rumbo a elecciones 2027; no es el único

Félix Salgado Macedonio solicitó licencia indefinida como senador para apartarse de sus funciones legislativas a partir del 15 de junio pasado.

El ahora senador con licencia habría solicitado su licencia para participar en los procesos de selección de Morena para los candidatos a las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

Solicitud de licencia de Félix Salgado Macedonio (Senado)

Sin embargo, no es el único legislador que solicitó licencia para separarse de sus funciones en el senado, pues otros x hicieron lo propio.

Se trata de: