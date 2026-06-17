Enrique Inzunza, senador por Sinaloa, descartó competir en la encuesta de Morena rumbo a las elecciones 2027 y aseguró que terminará su encargo en el Senado hasta 2030.

“Fui electo Senador de la República... esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030” Enrique Inzunza. Senador Morena

Así lo dijo en un mensaje de redes sociales este 17 de junio, a un día de que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, declaró que el senador no estaba en su mejor momento de reputación en términos de opinión pública.

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