Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dejó en claro que el partido no permitirá la participación de familiares de gobernadores en turno en la convocatoria para coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027.

“Morena no permite que participe alguien que es familiar de quien está gobernando en turno” Citlali Hernández

La medida impacta directamente las aspiraciones del senador Félix Salgado Macedonio en Guerrero, donde su hija Evelyn Salgado ocupa el cargo.

En conferencia de prensa, Citlali Hernández detalló las reglas del proceso interno de “Unidad por la Transformación”, que Morena aplicará junto con PT y PVEM en la mayoría de los estados.

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