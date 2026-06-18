Rumbo a las elecciones 2027 en las que se renovará la gubernatura del estado de Baja California, la senadora de Morena, Julieta Ramírez, ya definió su ruta para sumarse a la contienda.

“He solicitado licencia al Senado de la República para participar como aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California” Julieta Ramírez

Por medio de un video, la legisladora federal adelantó que para dichos efectos, ya solicitó licencia a su cargo con el fin de participar en la contienda interna de Morena.

Ante ello, Julieta Ramírez extendió un agradecimiento al pueblo de Baja California por la oportunidad que se le otorgó para representar el estado en su paso como senadora.

Julieta Ramírez (FB: Julieta Ramírez)

Julieta Ramírez pide licencia para buscar candidatura de Morena en Baja California

Del lunes 22 de junio y hasta el sábado 27, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibirá los registros de aspirantes a la “coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación“.

Se trata del proceso por medio del cual Morena va a definir a sus candidatos a las 17 gubernaturas que se renovarán durante las elecciones 2027, y por el que Julieta Ramírez ya pidió licencia al Senado de la República.

En el video que compartió en sus redes, Julieta Ramírez dijo que la ruta que ha definido para buscar la candidatura por el gobierno de Baja California, consiste en acercarse a la ciudadanía.

“A este proceso voy con humildad, con alegría y con una profunda responsabilidad. Voy a caminar, a escuchar y a construir con la gente y con mis compañeros y compañeras de lucha” Julieta Ramírez

En ese sentido, aseveró que participará con humildad y responsabilidad, pues su intención es construir su proyecto de la mano de la gente y sus compañeros dentro del partido.

Dijo su deber es “cuidar la confianza que el pueblo” le ha dado a Morena, hecho por el que se conducirá con lealtad a los principios del movimiento que planteó Andrés Manuel López Obrador.

Tengo un anuncio importante para ustedes: pic.twitter.com/gQkM45nmxe — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) June 18, 2026

Julieta Ramírez agradeció respaldo de ciudadanía para llegar a la Cámara de Senadora

Al anunciar que solicitó licencia para competir por la candidatura de Morena al gobierno de Baja California, Julieta Ramírez agradeció a la ciudadanía por respaldarla para llegar a la Cámara de Senadores.

En el mismo video, la aspirante a la candidatura de Morena agradeció lo que dijo, fue un “profundo honor” que se le otorgó con la oportunidad de representar a su estado a nivel federal.

Por ello, aseveró que en su ruta de cara a las elecciones 2027, actuará con la misma responsabilidad que indicó, “significa acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”.