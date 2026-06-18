Geraldine Ponce dejará la alcaldía de Tepic, Nayarit, por las reglas de Morena para perfilarse como candidata en las elecciones 2027.

Fue la misma Geraldine Ponce quien anunció que será el próximo 25 de junio de 2026 cuando realice su registro ante Morena para contender por Nayarit.

“Con mucho entusiasmo les comparto que será el próximo 25 de junio cuando realice mi registro para participar en el proceso de selección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Nayarit”. Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic

En su mensaje, Geraldine Ponce reiteró su compromiso para continuar con su carrera política basada en cercanía con la gente y trabajo de territorio.

Geraldine Ponce dejará la alcaldía de Tepic por reglas de Morena rumbo a 2027 (Especial)

Geraldine Ponce solicitará licencia el 20 de junio por reglas de Morena

En seguimiento a los requisitos de Morena, Geraldine Ponce dijo que solicitará licencia el 20 de junio para buscar la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Nayarit.

Agregó que buscará fortalecer el segundo piso de la Cuarta Transformación en unidad y respaldando el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Para que la transformación siga llegando a cada rincón de Nayarit y de México”. Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic

En ese contexto, sostuvo que seguirá trabajando con “cercanía con la gente, trabajo en territorio, amor al estado y un firme compromiso con la defensa de la soberanía nacional”.

Geraldine Ponce dejará la alcaldía de Tepic por reglas de Morena rumbo a 2027 (Especial)

De acuerdo con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el registro de los aspirantes en el proceso de selección será del 22 al 27 de junio.

¿Quiénes podrían ser los candidatos por Morena en Nayarit?

De acuerdo con los acuerdos internos de Morena, PVEM y PT para la selección de candidaturas rumbo a la elección de gobernador de Nayarit en 2027, los principales aspirantes son: