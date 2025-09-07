El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció a los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, también marinos y sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán de encabezar una red delictiva al interior de puertos y aduanas en Tamaulipas.

La denuncia en una carta se hizo en junio de 2024 y el 8 de noviembre de ese año fue asesinado cuando solo la Marina sabía que estaría de vacaciones en Manzanillo, Colima y Mazatlán, Sinaloa.

Esta muerte sospechosa se suma a otras con el mismo modus operandi, por eso te contamos lo que sabemos de Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció una red de huachicol en Tamaulipas:

¿Quién fue Fernando Rubén Guerrero Alcántar?

¿Qué edad tenía Fernando Rubén Guerrero Alcántar?

¿Quién es la esposa de Fernando Rubén Guerrero Alcántar?

¿Qué signo zodiacal era Fernando Rubén Guerrero Alcántar?

¿Cuántos hijos tenía Fernando Rubén Guerrero Alcántar?

¿Qué estudió Fernando Rubén Guerrero Alcántar?

¿En qué ha trabajado Fernando Rubén Guerrero Alcántar?

El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue un funcionario ejemplar en el sentido de haber denunciado el huachicol fiscal y la corrupción en los más altos niveles de la Marina.

Y es que señaló al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el 2 de septiembre y a su hermano el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo.

Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina del sexenio anterior, almirante Rafael Ojeda Durán, y familiares directos de Sandra Luz Laguna Rivera (se desconoce si al momento Sandra Luz Laguna Rivera y Rafael Ojeda Durán continúan casados).

Las autoridades federales afirmaron este 7 de septiembre que operaron sin protección de ningún tipo y que el propio Rafael Ojeda Durán pidió que se llevara a cabo las investigaciones en todos los niveles.

Los hermanos Farías Laguna encabezaban una mafia delictiva expandida al interior del puertos y aduanas, relacionada con huachicol fiscal.

Personal de la Marina sabía con detalle que estaría tomaría una licencia del 6 al 8 de noviembre y vacaciones del 9 al 25 de ese mes.

Se desconoce la edad exacta del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.

Se desconoce ese dato de la vida familiar del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.

Se desconoce ese dato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.

No se saben detalles sobre la vida familiar del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.

Fernando Rubén Guerrero Alcántar tenía los siguientes estudios:

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Navales por la Heroica Escuela Naval Militar Especialidad de Mando Naval por el centro de Estudios Superiores Navales Maestría en Administración Naval por la Universidad Naval

Fernando Rubén Guerrero Alcántar era contralmirante en la Marina Armada de México y su último cargo fue el de director general de Recaudación de Aduanas.

En ese puesto envió una carta dirigida al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al titular de Marina, Rafael Ojeda Durán, para denunciar a los mencionados sobrinos y sus acciones delictivas mediante la designación de subalternos en aduanas.

Este 7 de septiembre autoridades federales confirmaron que hay detenidos que eran subalternos, luego de señalar que su actuar fue independiente de la Marina y su extitular.

Detienen a Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del titular de Marina, por huachicol fiscal

El Gabinete de Seguridad, en voz de Omar García Harfuch, confirmaron este 7 de septiembre que detuvieron a Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del titular de Marina, por huachicol fiscal y en total fueron 14 personas las detenidas.

El hombre fue ingresado al Penal del Altiplano y se detuvieron a empresarios y marinos en activo y en retiro.