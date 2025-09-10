Tras el informe de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sobre la detención de 14 personas involucradas en el delito de huachicol fiscal, el Capitán de Corbeta Retirado, Miguel Ángel Solano Ruiz, también conocido como ‘El Capitán Sol’, a su vez es señalado como presunto “rey del fentanilo”, gastó más de 60 millones de pesos en apuestas, según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de los operativos contra el contrabando de combustible en Tamaulipas, Grupo Reforma dio a conocer esta información con la cual se aseguró que, en 5 años, Miguel Ángel Solano Ruiz gastó más de 52 millones de pesos en apuestas en el Hipódromo de las Américas y casinos; esto pese a que tras su retiro solo recibía 18 mil 785 pesos de pensión cada mes.

También según con información de la FGR a la que tuvo acceso Grupo Reforma, Miguel Ángel Solano Ruiz era el enlace del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, a su vez sobrino del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien fue vinculado a proceso por juez federal por huachicol fiscal.

Huachicol fiscal: Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, el “rey del fentanilo” contaba con 400 alertas por lavado de dinero

En la relación al caso de Miguel Ángel Solano Ruiz, la FGR señaló que el Capitán señalado por operar una red huachiol fiscal y como presunto “rey del fentanilo”, contaba con 400 alertas ante autoridades hacendarias por lavado de dinero, las cuales fueron interpuestas por el Hipódromo de las Américas y casinos.

Además, la FGR indicó que el “rey del fentanilo” tenía 11 cuentas bancarias y había adquirido 8 inmuebles, 6 de ellos en el estado de Veracruz y 2 más en la Ciudad de México (CDMX).

Aunado a lo anterior, Grupo Reforma señaló que Miguel Ángel Solano Ruiz recibió 5 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República.

Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz: FGR lo identificó por operar red de huachicol fiscal y como “rey del fentanilo”

En cuanto su relación con una red de huachicol y el señalamiento de presunto “rey del fentanilo”, un reporte de inteligencia de la FGR, también citado por Grupo Reforma, identificó al ‘Capitán Sol’ en este sentido.

“Sé que el ‘Capitán Sol’ es el rey del fentanilo con su socio Iván Merino y, junto con una mujer que le hacen llamar ‘La China’, facilitan el tráfico de otras sustancias, pues tengo buena referencia de que el ‘Capitán Sol’ es una persona indispensable para el funcionamiento en la red”. Testimonio

El mismo documento habría vinculado a Miguel Ángel Solano Ruiz con el homicidio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, el cual ocurrió en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, luego de denunciar un esquema de huachicol fiscal en el que estuvieron involucrados sus compañeros:

“Quienes ya no eran sus amigos (del Capitán Sol) como el Almirante (sic) Fernando Rubén Guerrero Alcántar tuvieron otras historias. Sin embargo, él por ejemplo, en el 2021 y 2022 realizó diversas transferencias de hasta 11 millones de pesos o más hasta que perdió la vida”. Testimonio



