El Capitán Alejandro Torres entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) alrededor de 29.5 millones de pesos en efectivo, que corresponden a sobornos recibidos por huachicol.

De acuerdo con los reportes, los sobornos corresponden a los meses de abril de 2024 hasta enero de 2025, cuando el Capitán Alejandro Torres permitió la descarga de 14 buques de huachicol.

A fin de mitigar las repercusiones en su contra, el Capitán Alejandro Torres hizo entrega del dinero de sobornos a la FGR. Ahora, el ex director de la Aduana de Tampico, Tamaulipas, se encuentra en calidad de testigo protegido.

Información en desarrollo...