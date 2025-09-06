Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante detenido, Manuel Roberto, también ha sido señalado por nepotismo y corrupción.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido por su presunta relación en un esquema de huachicol fiscal vinculado con un buque que ingresó a Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de combustible.

Ambos son sobrinos del almirante Rafaél Ojeda Durán, quien fuera el titular de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina, señalado por nepotismo

En medio de la detención de su hermano el vicealmirante, se ha recordado que Fernando Farías Laguna también ha sido señalado por corrupción y nepotismo dentro de la Marina.

El nepotismo del contralmirante y su hermano, quien fue detenido junto con directivos de empresas y otros servidores públicos según confirmó Omar García Harfuch, no ha sido un secreto, pues el anterior secretario de Marina es su tío.

Fernando Farías Laguna fue promovido a contralmirante durante la administración de Rafael Ojeda; de acuerdo con la columna de Carlos Loret de Mola del 23 de noviembre de 2022, todos en la institución sabían que los hermanos Farías se encargaban de:

toma de decisiones sobre el ejercicio del presupuesto

ascensos

promociones

agregadurías

comisiones

El nepotismo del que ha sido señalado Fernando Farías Laguna se extiende hasta las figuras que recibieron ascensos durante el sexenio de AMLO.

Solo en dicho periodo, Fernando Farías recibió 2 ascensos que se ordenaron en un lapso de 4 años.

Asimismo, se denunció desde Reforma en 2024 que los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna buscaron colocar al sucesor de su tío en la secretaría de Marina; sus favoritos:

almirante Alfredo Hernández

almirante César Carlos Preciado

almirante Raymundo Morales Ángeles

Fernando Farías Laguna también fue señalado por corrupción antes de la detención del vicealmirante Manuel Roberto

Por otra parte, los señalamientos de corrupción se remontan a las mismas acusaciones por tener injerencia en el uso del presupuesto.

Con ello,el sobrino de Ojeda podía decidir cómo usar el presupuesto y, de acuerdo con las denuncias señaladas por Loret de Mola, tenían bajo su control áreas de la Secretaría de Marina como:

adquisiciones

obras

dragado

construcciones

abastecimiento

administración portuaria

fomento portuario

En este sentido, muchas obras fueron entregadas por Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna por asignación directa, con lo que pudieron repartir contratos millonarios a empresarios de su estado natal, Sonora.