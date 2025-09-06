Francisco Javier Antonio Martínez fue detenido el 4 de septiembre de 2025 por su relación con el tráfico ilegal de gasolina desde Estados Unidos.

Hasta el momento de su detención Francisco Javier era director en ASIPONA, la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, Tamaulipas.

Antonio Martínez estaría relacionado con el tráfico ilegal de 10 millones de litros de diésel que ingresaron desde Beaumont, Texas.

De acuerdo con el registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad, el estatus de su detención resalta que se mantiene “en traslado”.

Según Mexicanos Contra la Corrupción, está relacionado con el huachicol encontrado en el buque Challenge Procyon que fue asegurado en Tamaulipas.

Información en desarrollo…