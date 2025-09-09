Miguel Ángel Solano Ruiz es un Capitán de Corbeta retirado que es señalado de huachicol fiscal, tráfico de fentanilo y hasta de un posible homicidio de otro militar.

Lo anterior le valió al capitán en retiro apodos como “capitán Sol” y el “rey del fentanilo”, y quién sería acusado de ser enlace de los hermanos Farías Laguna, relacionados con operar una red criminal de huachicol fiscal en Tamaulipas.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Miguel Ángel Solano Ruiz es un Capitán de Corbeta en retiro con datos de su vida como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Miguel Ángel Solano Ruiz?

Miguel Ángel Solano Ruiz es un Capitán de Corbeta en retiro señalado de huachicol fiscal, tráfico de fentanilo y de un posible homicidio.

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), señala a Miguel Ángel Solano Ruiz como cabecilla de una poderosa red de huachicol fiscal en las aduanas.

Así como de ser el “rey del fentanilo” al ser acusado de contrabandear esa sustancia ilícita al país.

Además se cree que Miguel Ángel Solano Ruiz era el intermediario de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Qué edad tiene Miguel Ángel Solano Ruiz?

Se desconoce la edad de Miguel Ángel Solano Ruiz.

¿Quién es su esposa de Miguel Ángel Solano Ruiz?

Tampoco se sabe si Miguel Ángel Solano Ruiz, Capitán de Corbeta en retiro tiene esposa o no.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Ángel Solano Ruiz?

En internet no hay información sobre la fecha de nacimiento de Miguel Ángel Solano Ruiz, Capitán de Corbeta en retiro por lo que no se sabe cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Ángel Solano Ruiz?

No hay datos públicos sobre si tiene hijos o no.

¿Qué estudió Miguel Ángel Solano Ruiz?

De acuerdo con medios Miguel Ángel Solano Ruiz, Capitán de Corbeta en retiro, señalado de huachicol fiscal, tráfico de fentanilo y de un posible homicidio no hay datos claros de qué estudió pero ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina (Semar).

¿En qué ha trabajado Miguel Ángel Solano Ruiz?

Miguel Ángel Solano Ruiz es un Capitán de Corbeta en retiro de la Semar.

Pero con base a testimonios de su actuar criminal lo señalan primero en diferentes áreas de la Semar y combate a las drogas como:

Subsección de Narcotráfico

Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO)

Administración de Aduanas

Pero además de acusarlo por huachicol fiscal, tráfico de fentanilo y de un posible homicidio del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en Manzanillo, Colima, quién también llegó a formar parte de este delito, también ha sido señalado por lavado de dinero.

Porque entre los años de 2015 y 2023 se generaron 400 avisos por sospechas de lavado de dinero de tres empresas administradoras de casinos con apuestas que sumaron 52.1 millones de pesos pagadas en efectivo.

Además de que se tenía registrado un sueldo de 18 mil 785 pesos.

En tanto Miguel Ángel Solano Ruiz se encuentra prófugo de la justicia.