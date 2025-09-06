Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda, fue detenido el martes 2 de septiembre por los señalamientos de huachicol fiscal que pesan en su contra.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el sobrino del ex titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda, fue detenido por fuerzas federales durante un operativo en el que fueron aseguradas otras 7 personas.

Asimismo, se refiere que Manuel Roberto Farías Laguna, fue capturado debido a que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se le señaló por corrupción y huachicol fiscal.

Durante un operativo realizado la mañana del 2 de septiembre, fuerzas federales detuvieron a Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda, acusado de huachicol fiscal.

La detención de quien se desempeña como vicealmirante de la Semar, se confirmó luego de que se publicó la ficha relacionada con su captura en el Registro Nacional de Detenciones.

En cuanto a los motivos por los que se concretó la captura de Manuel Roberto Farías Laguna, la información establece que es por las acusaciones de corrupción y el llamado huachicol fiscal que se le habrían imputado desde años atrás.

En específico, se expone que el sobrino del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda es señalado por incurrir en supuestos actos de contrabando técnico y evasión de impuestos por medio de maniobras administrativas.

Es decir que Manuel Roberto Farías Laguna, habría sido parte de una red que se encargaba de facilitar o proteger esquemas de evasión del IEPS para la introducción de combustibles al país.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado la forma de operar del vicealmirante en la red de huachicol fiscal, ya que solo trasciende que su captura fue debido a su implicación en ese delito.

¿Quién es Manuel Roberto Farías Laguna? El sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda detenido por huachicol fiscal

Manuel Roberto Farías Laguna es vicealmirante de la Secretaría de Marina, figura de alto rango en la dependencia en la que cuenta con una gran trayectoria en zonas estratégicas como Puerto Vallarta.

Es sobrino político de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina durante el sexenio de AMLO, vínculo familiar que lo colocó en el centro de señalamientos debido a presunta corrupción, nepotismo y favoritismo institucional.

Con respecto a ello, reportes periodísticos apuntan que Manuel Roberto Farías Laguna habría sido beneficiado con la asignación de contratos y recursos dentro de zonas navales.

Los señalamientos de corrupción apuntan a vínculos con empresas beneficiadas en puertos como el de Guaymas, donde su influencia como mando naval habría servido para definir adjudicaciones sin licitación pública.

El 2 de septiembre de 2025 fue detenido debido a acusaciones de huachicol fiscal, durante un operativo de fuerzas federales en el que fueron aseguradas otras 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres.

Luego de su captura, Manuel Roberto Farías Laguna permanece bajo custodia federal, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) define su situación jurídica.