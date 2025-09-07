Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabeza una conferencia de prensa en vivo por el caso de la Secretaría de Marina y funcionarios involucrados en huachicol.

El pasado 6 de septiembre, Omar García Harfuch confirmó la detención de empresarios y funcionarios en Tamaulipas relacionados con el delito de huachicol.

Lo anterior por el aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas en el mes de marzo.

Entre los nombres de los funcionarios destacan el de Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Otros de los detenidos son Francisco Javier Antonio Martínez, familiar político también de Rafael Ojeda.

Es por ello que te invitamos a seguir en vivo la conferencia de prensa de Omar García Harfuch.

Conferencia de Omar García Harfuch sobre huachicol en la Secretaría de Marina en vivo: aún hay prófugos

Sobre si aún hay personas que detener Alejandro Gertz Manero reveló que todavía hay personas prófugas, y aún se esperan “muchísimas más órdenes de aprehensión”.

Conferencia de Omar García Harfuch sobre huachicol en la Secretaría de Marina: confirman que Rafael Ojeda habría pedido investigación

También en esta conferencia participó Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República aseguró que para que se realizara esta investigación fue el mismo Rafael Ojeda quién la solicitó.

Afirmó que Rafael Ojeda pidió que se investigara a todo aquel funcionario o persona que estuviera relacionada por con este delito de huachicol sin distinción alguna ni protección, ante denuncia de que sus sobrinos pudieran estar involucrados.

“Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que. dentro de la armada de México pudieran estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no. No hizo ninguna distinción o generó ningún tipo de protección de nadie" Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república

Conferencia de Omar García Harfuch sobre huachicol en la Secretaría de Marina: “no podemos ser tibios”

En esta conferencia de prensa también participó el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario de Marina al respecto de las acciones del Gobierno de México dijo “no podemos ser tibios” ante este delito del huachicol y aseguró que en la Secretaría de Marina se combate contra las malas prácticas.

“La Secretaría de Marina está comprometido con su activo más valioso que es su personal por eso establecemos mecanismos para detectar malas prácticas y las sancionamos conforme a derecho es por eso que de manera conjunta se colaboró en esta operación (...) no podemos ser tibios en este tipo de abuso” Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario de Marina

Conferencia de Omar García Harfuch sobre huachicol en la Secretaría de Marina: ellos son los 14 detenidos

En esta conferencia de prensa, Omar García Harfuch informó que en total se detuvieron a 14 personas.

Además Omar García Harfuch reveló que tras estas detenciones se logró identificar el modus operandi de esta organización criminal que operaba a través de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos.

Tras las investigaciones se ejecutaron órdenes de aprehensión en:

Ciudad de México (CDMX)

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Como resultado detuvieron a:

3 empresarios

5 marinos en activo

1 marino en retiro

5 ex funcionarios de aduanas

Los detenidos fueron identificados como:

Manuel Roberto N

Climaco N

Humberto Enrique N

Sergio N

Carlos de Jesús N

Fernando Ernesto N

Francisco Javier N

Eréndira Xóchitl N

Fer Elizabeth N

Natalia N

Ismael N

Anuar N

Héctor Manuel N

José N

Con el fin de desmantelar esta organización criminal se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Lo que contribuyó a identificar depósitos el efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de seguros de vida y primas de seguro con montos superiores lo que resultaba incongruente con las personas investigadas.

También se integraron a 20 objetivos de las personas bloqueadas, personas físicas y morales que estaban relacionadas con esta red criminal.

En tanto la investigación se mantiene en proceso.

Conferencia de Omar García Harfuch sobre huachicol en la Secretaría de Marina: Destaca papel de Rafael Ojeda Durán

Al iniciar la conferencia de prensa, Omar García Harfuch destacó el papel de Rafael Ojeda Durán como el ex secretario de Marina de la administración anterior y aseguró que las acciones de “unos cuantos” no dañan su legado.

“Primero que nada reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el Almirante Rafael Ojeda durante su gestión y quién hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución el actuar aislado de unos cuántos no representa el actuar de esta honorable institución” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Conferencia de Omar García Harfuch sobre huachicol en vivo: ellos son algunos de los detenidos

Como trascendió en medios algunos de los nombres de los detenidos por un aseguramiento de huachicol en Tamaulipas en el mes de marzo serían familiares del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda:

Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda

Francisco Javier Antonio Martínez, familiar político del ex secretario de Marina Rafael Ojeda

Entre los detenidos se encontrarían 5 hombres y dos mujeres.