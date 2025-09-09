El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina y líder de una red de huachicol fiscal en Tamaulipas, fue vinculado a proceso la madrugada de este martes 9 de septiembre.

Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda Durán, fue vinculado a proceso tras ser detenido junto con 13 personas más entre personal de aduanas, marinos y empresarios señalados de participar en una red de huachicol fiscal.

El señalado se encuentra ingresado en el Penal del Altiplano y fue procesado tras su primera audiencia que duró 17 horas e inició el lunes 8 de septiembre.

Manuel Roberto Farías Laguna fue vinculado a proceso por delincuencia organizada relacionada con huachicol fiscal

El juez Mario Martínez Elizondo fue el encargado de dictar las vinculaciones a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos en el estado de Tamaulipas.

El juez de control del Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, dijo que el punto central será comprobar que existe un grupo delictivo más allá de si todos los buques descargados tenía hidrocarburos ilegales.

Los señalamientos precisos contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros marinos y personal de las Fuerzas Armadas es por haber descargado 31 buques con huachicol fiscal en las Aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, los dos últimos años.

Caber recordar que su hermano Fernando Farías Laguna, también marino, tiene los mismos señalamientos, pero se encuentra prófugo.

Manuel Roberto Farías Laguna seguirá en el Penal del Altiplano; pedían ser cambiados de cárcel

Manuel Roberto Farías Laguna va a seguir en el Penal del Altiplano pues le fue dictada prisión preventiva oficiosa junto con otros seis hombres y tres mujeres.

Dos de ellas van a seguir en el Penal Federal Femenil de Morelos y Perla Elizabeth N va a estar en arraigo domiciliario ya que tiene 12 semanas de embarazo.

Se determinaron seis meses para la investigación complementaria y el aporte de pruebas por aparte de los defensores de los señalados.

Los siete marinos pidieron que fueran trasladados a una prisión militar debido a que en el Penal del Altiplano aseguran ser objeto de amenazas al saber que son de la Marina, no obstante, el juez dijo que esa petición debía analizarse tomando en cuenta si una prisión castrense tiene las condiciones para llevar a cabo el proceso.

En total los vinculados a proceso son:

Manuel Roberto Farías Laguna Climaco N Humberto Enrique N Sergio N Carlos de Jesús N Fernando Ernesto N Endira Xóchitl N Natalia N Ismael N Perla Elizabeth N

Juez que procesó a Manuel Roberto Farías Laguna toma en cuenta 2 asesinatos vinculados la caso

El juez Mario Martínez Elizondo también tomó en cuenta los dos asesinatos posiblemente vinculados a este caso, el de Fernando Rubén Guerrero Alcántara y el de Magaly Janet Nava Ramos, por su posible efecto inhibidor respecto a posible información que pudieran haber aportado.