José Rafael Ojeda Durán presentó denuncia contra sus sobrinos Farías Laguna por huachicol en Tamaulipas, revela la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa desde la Secretaría de Marina se dieron más detalles de la detención de familiares de ex almirante de la Semar, José Rafael Ojeda.

En esta conferencia de prensa participaron Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario de Marina, así como el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

En esta conferencia de prensa, el fiscal Gertz Manero reveló que fue el mismo, ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán quién habría pedido una investigación dentro de la Semar para combatir el huachicol.

En esta petición de José Rafael Ojeda solicitó que se “investigara a todas las personas que dentro de la armada de México pudieran estar vinculadas con esos delitos”.

Además el fiscal general de la república señaló que el ex secretario de Marina no protegió a nadie y ni siquiera habría dicho si las personas que denunciaba eran sus parientes o no.

Por lo que no hizo ningún tipo de distinción particular.

"Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la armada de México pudieran estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no. No hizo ninguna distinción o generó ningún tipo de protección de nadie" Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república

En esta misma conferencia de prensa de la que se dieron más detalles sobre el aseguramiento así como de los detenidos por huachicol en Tamaulipas.

Entre los detenidos están:

3 empresarios

5 marinos en activo

1 marino en retiro

5 ex funcionarios de aduanas

Estos fueron identificados:

Manuel Roberto N

Climaco N

Humberto Enrique N

Sergio N

Carlos de Jesús N

Fernando Ernesto N

Francisco Javier N

Eréndira Xóchitl N

Fer Elizabeth N

Natalia N

Ismael N

Anuar N

Héctor Manuel N

José N

Después de una serie de investigaciones se dieron cuenta que el modus operandi de esta organización criminal era a través de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos.



