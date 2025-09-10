Ante la escalada de muertes en la Secretaría de Marina (Semar) tras destaparse una red de corrupción presuntamente para cometer "huachicol fiscal", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el fallecimiento de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, ex mando de la aduana de Manzanillo, fue un accidente.

En conferencia Mañanera del Pueblo de este miércoles 10 de septiembre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las misteriosas muertes en la Semar luego del anuncio del desmatelamiento de la red de huachicol fiscal que involucran a marinos, ex funcionarios aduaneros y empresarios.

Este martes 9 de septiembre, la Semar confirmó la muerte de Del Ángel Zúñiga por un presunto accidente en un ejercicio de entrenamiento de tiro real .

Muertes en Semar: Claudia Sheinbaum se enoja con reportero por pregunta sobre Adrián Omar del Ángel Zúñiga

Luego de que un reportero sugirió una “casualidad” en la muerte de Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante una práctica de tiro, Claudia Sheinbaum reaccionó con enojo a la pregunta, que consideró “no fue la manera correcta” de plantearla.

Sheinbaum señaló que aún falta conocer los resultados de la investigación del caso, pero adelantó que hasta ahora todo indica que fue un accidente.

“Me parece, con todo respeto a ti y al medio que representas, (que) la manera en la que la preguntas no me parece correcta, ni para la víctima ni por lo que ocurrió. Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente”, declaró Sheinbaum Pardo.

La presidenta señaló que si bien el fallecimiento del marino se trataría de un accidente, la Fiscalía General de la República (FGR) encabeza la investigación.

Muertes en Semar: ¿Quién era Adrián Omar del Ángel Zúñiga?

Adrián Omar del Ángel Zúñiga era un capitán de la Semar que se desempeñó previamente como subadministrador de la Aduana de Manzanillo, Colima.

Del Ángel Zúñiga fue relevado en 2023 del cargo tras un acuerdo institucional entre la Semar y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

El capitán de la Semar falleció durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

A la fecha, no se ha dado a conocer ningún indicio ni investigación que sugiera que Adrián Omar del Ángel Zúñiga estuviera involucrado en actividades delictivas, ni se le ha acusado formalmente de ningún delito.