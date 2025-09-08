La Fiscalía General de la República (FGR) solicita más de 200 órdenes de aprehensión en investigación por huachicol fiscal.

Tras la detención de empresarios y funcionarios en Tamaulipas relacionados con el delito de huachicol, la FGR continúa con las investigaciones.

Es por ellos que se solicitaron estas órdenes de aprehensión de las que van en contra de funcionarios como personal de aduanas, militares y empresarios.

Golpe al huachicol fiscal: FGR solicita más de 200 órdenes de aprehensión en investigación; militares, empresarios y más

La FGR y Agencia Nacional de Aduanas de México solicitaron más de 200 órdenes de aprehensión en investigación por huachicol fiscal.

Estas órdenes de aprehensión van en contra de:

Agentes aduanales

Administradores

Sub administradores

Personal operativos de aduanas

Militares

Empresarios

También entre los empresarios de los que se busca una orden de aprehensión destacan el nombre de Ernesto Ruffo Appe, ex gobernador de Baja California y militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Según, el periódico El Universal, esta órdenes de aprehensión comenzaron a emitirse desde el 1 de agosto pasado.

Además de que algunas de estas órdenes ya fueron giradas, otras serán otorgadas por jueces en los próximos meses, pero por el sigilo de las investigaciones estas no se darán a conocer de manera pública.

En tanto la FGR planea emitir más órdenes de aprehensión en contra de funcionarios que están involucrados con esta red criminal de huachicol fiscal.

Golpe al huachicol fiscal: 14 personas detenidas hasta ahora

Cabe recordar que en conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la detención de 14 personas tras el aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas en el mes de marzo.

De estos detenidos destacaron:

3 empresarios

5 marinos en activo

1 marino en retiro

5 ex funcionarios de aduanas

Los detenidos fueron identificados como:

Manuel Roberto N

Climaco N

Humberto Enrique N

Sergio N

Carlos de Jesús N

Fernando Ernesto N

Francisco Javier N

Eréndira Xóchitl N

Fer Elizabeth N

Natalia N

Ismael N

Anuar N

Héctor Manuel N

José N

Por el momento la investigación sigue su curso por lo que pese a que hay personas prófugas las autoridades mexicanas siguen en alerta.