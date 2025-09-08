Los hermanos Farías Laguna pagaban 1.7 millones de pesos por cada buque de huachicol en la Secretaría de Marina.

Después de la detención de 14 personas por el aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas en el mes de marzo se dio a conocer la manera de operar de una red criminal dedicada al huachicol fiscal.

Entre los detenidos destacaban los nombres de:

Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán

Francisco Javier Antonio Martínez, familiar político también de Rafael Ojeda

Quienes pagaban cantidades millonarias por huachicol.

Los hermanos Farías Laguna pagaban 1.7 millones de pesos por cada buque de huachicol en la Secretaría de Marina, según testigo protegido

Revelaciones de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) dieron a conocer que los hermanos Farías Laguna pagaban 1.7 millones de pesos por cada buque de huachicol en la Secretaría de Marina.

El testigo sería Capitán Alejandro Torres, ex director de la Aduana de Tampico, Tamaulipas, quién habría recibido uno de esos sobornos.

Este mismo testigo también habría dado a conocer cuál era el modus operandi de los hermanos Farías Laguna.

En detalles de su testimonio, según el periódico Reforma reveló que el Capitán Alejandro Torres habría permitido el desembarque de 14 buques de huachicol fiscal de un periodo de abril de 2024 a enero de 2025.

Por lo que recibió sobornos y de estos le eran entregados tres días o una semana luego de que los barcos hubiesen zarpado.

De acuerdo con este testigo protegido de la FGR, cada entrega era de hasta un millón 750 mil pesos que debía repartir entre sus subordinados y les daba hasta 330 mil pesos.

Y él se quedaba con millón 420 mil pesos. Pero el dinero sólo sólo lo compartía con 6 de los 11 funcionarios con quienes debía dividirlo, pero sólo les daba un 50 por ciento o hasta menos de lo que les correspondía.

De los 14 barcos de huachicol fiscal recibió hasta 24 millones 500 mil pesos. De estos repartió un total de 4 millones 720 mil y se quedó con 19 millones 780 mil.

Los hermanos Farías Laguna pagaban 1.7 millones de pesos por cada buque de huachicol en la Secretaría de Marina; tenía intermediarios

También el Capitán Alejandro Torres, señaló ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, como uno de los supuestos intermediarios de los hermanos Farías Laguna.

El papel de Miguel Ángel Solano Ruiz era entregar a los funcionarios aduaneros los sobornos, actualmente este capitán en retiro se encuentra prófugo y tiene una orden de aprehensión.

La manera de operar de este capitán en retiro era a través de una aplicación móvil Threema, donde estaba registrado como NK pero nunca se identificaba con su nombre y era unos de los contactos que trabajaba con las aduanas directamente.

Por otra parte el periódico Reforma dio a conocer los nombres de los funcionarios y militares involucrados en esta red criminal de huachoicol fiscal, que son: