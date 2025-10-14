La exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc en el estado de Colima, Gabriela Mejía Martínez, quien era mejor conocida como Gaby Mejía, fue asesinada la tarde de hoy martes 14 de octubre.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, Gaby Mejía fue atacada a balazos mientras viajaba en una camioneta en compañía de su hermano, de quien se informa, resultó herido.

Ante el asesinato de la exalcaldesa por el que se abrió una carpeta de investigación con enfoque de género, la gobernadora de Colima, Índira Vizcaíno, informó que ya ordenó analizar a fondo los hechos.

Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima (Gaby Mejía/Facebook)

Asesinan a Gaby Mejía, exalcaldesa de Colima; FGE abre investigación con enfoque de género

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima informó que la tarde de hoy martes 14 de octubre, fue asesinada la exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, Gaby Mejía.

Con respecto a lo ocurrido, reportes de medios locales establecen que Gaby Mejía fue atacada a balazos mientras se transportaba en una camioneta junto a su hermano en la colonia El Cariño del mismo municipio de Cuauhtémoc.

La información indica que sujetos a bordo de una motocicleta, interceptaron la camioneta y dispararon en varias ocasiones, provocando que Gaby Mejía muriera en el mismo sitio, mientras que su hermano resultó herido.

A través de un mensaje que compartió en redes, la fiscalía estatal indicó que ya abrió una carpeta de investigación con enfoque de género por el asesinato de quien se desempeñaba actualmente como regidora.

En la publicación, la FGE de Colima resaltó que al atender los hechos, se desplegó un cerco perimetral en la zona para llevar a cabo las primeras diligencias y recabar los indicios necesarios.

Hasta el momento no se ha añadido más información relacionada con las indagatorias, por lo que se desconoce el móvil del asesinato y la posible identidad de los responsables del crimen.

Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima (Gaby Mejía/Facebook)

Asesinan a Gaby Mejía: Índira Vizcaíno ordena una investigación exhaustiva

Por el asesinato de Gaby Mejía, exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, Colima, la gobernadora del estado, Índira Vizcaíno compartió un mensaje en redes para informar que ya ordenó una investigación exhaustiva.

Tras lamentar el ataque que terminó con la vida de la ex presidenta municipal, la gobernadora resaltó que ya instruyó que la FGE de Colima que lleve a cabo una "investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho".

De la misma forma, Índira Vizcaíno refirió que ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública que colabore en las inv

estigaciones al proporcionar todas las herramientas a su alcance.

Finalmente, la mandataria estatal resaltó que las y los colimenses rechazan la violencia, por lo que hizo un llamado a mantenerse “unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”.