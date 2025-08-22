La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy viernes 22 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy viernes 22 de agosto de 2025 se realizará la sección “Suave Patria” para finalizar la mañanera.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera de hoy viernes 22 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum podría solidarizarse por los ataques en Colombia, primero contra un helicóptero de la policía.

Igualmente condenaría el atentado con coche bomba que dejó varios muertos y decenas de heridos en Cali.

Sobre la entrega de Julio César Chávez Jr. a las autoridades de México, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionaría al video difundido por ICE tras su deportación.

La presidenta de México también se pronunciaría por la decisión de una jueza en Miami para el cierre de Alligator Alcatraz.

Finalmente Claudia Sheinbaum se lanzaría contra el INE por rechazar la solicitud para investigar a Alejandro Moreno por su gestión en Campeche.

