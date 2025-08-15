Un informe de la revista Rolling Stone asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí está planeando llevar a cabo una incursión militar en México contra el narcotráfico.

Pese a que Claudia Sheinbaum se ha mantenido firme en su postura de rechazo ante la posibilidad de una incursión militar en México por parte de Estados Unidos, Donald Trump sí tendría entre manos proceder de esa manera.

Al menos así lo reportó Rolling Stone en una nota en la que se asevera que funcionarios cercanos al tema, confirmaron los planes del presidente para atacar a los grupos del narcotráfico.

Donald Trump (WILL OLIVER / POOL / EFE)

Donald Trump sí busca incursión militar en México contra el narcotráfico, afirma Rolling Stone

El 8 de agosto, el diario The New York Times informó que el presidente Donald Trump firmó en secreto una orden ejecutiva para ordenar una incursión militar en México cuyo objetivo son los grupos del narcotráfico.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó la versión al aseverar que eso no ocurrirá, pues existe una relación de cooperación por la que se descarta cualquier riesgo de invasión y vulneración a la soberanía.

Sin embargo, la versión fue retomada por la revista Rolling Stone, pues el medio publicó una nota en la que se insiste en que Donald Trump sí planea una incursión militar en México contra el narcotráfico.

El viernes 15 de agosto, Rolling Stone compartió una nota titulada “El equipo de Donald Trump está elaborando planes para atacar México”, en el que se citan fuentes anónimas que se afirma, son cercanas al proyecto.

El reporte firmado por los periodistas Kevin Mauer y Asawin Suebsang, indica que Donald Trump firmó una autorización para el uso de fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanos designados como grupos terroristas.

La versión que se asegura, fue corroborada por varios funcionarios, señala que la supuesta incursión militar se realizará a menos que el gobierno de México frene en su totalidad el tráfico de fentanilo.

En ese sentido, Rolling Stone afirmó que el tema no es un engaño, pues Donald Trump no tendría empacho en “violar violentamente la soberanía de México” en el momento en que él lo considere adecuado.

Donald Trump planearía ataque militar a cárteles del narcotráfico de México (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Donald Trump ya no quiere negociar y planea una incursión militar en México contra el narcotráfico: Rolling Stone

Al abundar en los detalles sobre las supuestas intenciones de Donald Trump sobre efectuar una incursión militar en México contra el narcotráfico, el informe de Rolling Stone indica que el presidente ya no quiere negociar.

Así lo habrían declarado los funcionarios citados por la revista, quienes sostuvieron que el plan del presidente ya "no es una táctica de negociación" y tampoco es parte del “arte de negociar”.

Por el contrario, la fuente anónima que se cita como un “alto funcionario”, sentenció que el “presidente ha sido claro en que se avecina un ataque“ si no se ven cambios importantes” en el trasiego de fentanilo.

En lo que respecta a los objetivos que Donald Trump tendría en la mira para la presunta incursión militar en México contra el narcotráfico, Rolling Stone apunta que serían los cárteles designados como organizaciones terroristas:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noreste

Familia Michoacana

Cárteles Unidos

Cártel del Golfo

No obstante, en la nota se establece que habría un par de objetivos primordiales, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho” —líder del CJNG— e Iván Archivaldo Guzmán Salazar —líder de los Chapitos del Cártel de Sinaloa—

Donald Trump (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

No es la primera vez que Rolling Stone informa sobre planes de Donald Trump para invadir México

Cabe destacar que esta no es la primera ocasión que Rolling Stone informa sobre los supuestos planes de Donald Trump para proceder con una una invasión contra México por el tema del narcotráfico.

En noviembre de 2024, cuando Donald Trump aún era el presidente electo, la revista publicó un nota en la que se afirmaba que integrantes de su equipo le insistieron en la idea de “invadir” México.

En ese informe, Rolling Stone aseveró que se trataban de tres colaboradores muy allegados al presidente, quienes impulsaron el plan de enviar soldados o grupos de fuerzas especiales a México.

En específico, el reporte señaló Pete Hegseth, actual jefe del Pentágono, Marco Rubio, secretario de Estado y Tom Homan, el “zar de la frontera”, como los responsables de empujar la idea.

Además, la revista señaló que en la idea se planteó que la incursión militar en México se tratara de tres operaciones secretas, es decir que no se daría parte de ellas al gobierno de México.